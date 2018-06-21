К черту маркетинг! 5 отличных смартфонов, о которых все забыли. А зря

Производители смартфонов тратят на маркетинг не меньше денег, чем на разработку самих гаджетов. Порой это выливается в то, что широкая аудитория знает о нескольких самых раскрученных моделях, а многие достойные смартфоны остаются уделом гиков.

Этот феномен поразительным образом затрагивает даже таких производителей как Apple и Huawei, находящихся на вершине рынка.

Как пользователю iPhone SE мне обидно, когда выясняется, что огромное количество людей попросту не знают, что такая модель в принципе существует, и сетуют, что не на что перейти со своего морально устаревшего 5s.

Да, да, в голове обывателя прочно укрепилось, что есть новомодный iPhone X, ну и там обычные айфоны - “семерка”, “восьмерка”. А про SE многие просто даже не слышали.

Есть и другие удачные модели, которые не получают заслуженной доли внимания, а следовательно и продаж.

Обычный пользователь о них чаще всего не знает, поскольку у него нет привычки читать специализированные техноблоги или ковыряться в форумах. А с уличных бигбордов на него таращатся лишь те несколько моделей, в продвижение которых производитель или дистрибьютор “вкинул” деньги.

Казалось бы, логично, что больше денег тратят на продвижение лучших моделей, но это не всегда так.

Вот 5 смартфонов, которые незаслуженно обойдены вниманием.

Apple iPhone SE

От 9 тыс грн

Для многих iPhone SE - самый лучший из айфонов. Потому что, это компактная модель с 4-дюймовым экраном. Ею можно запросто пользоваться всего одной рукой. Это важно, если вы часто пользуетесь смартфоном на ходу (ну или за рулем, только тсссс).

По сравнению с SE обычная “семерка” или “восьмерка” (или “десятка”) кажутся весьма внушительными, не говоря уже об iPhone 7 Plus или 8 Plus.

И цена у iPhone SE довольно божеская.

Камера, правда, довольно средненькая по нынешним временам, это чувствуется в сравнении с “андроидами” за те же деньги. Но справедливости ради, для многих пользователей это не имеет принципиального значения.

OnePlus 5T

От 14 тыс грн

Гиковский бренд OnePlus имеет одну важную характеристику, которая делает его интересным не только для гиков. Это соотношение цена-качество.

Предположим, вы не гик, но просто хотите действительно быстрый и мощный смартфон. И так, чтобы не пришлось отдавать почку, лишь бы расплатиться за него.

Модель 5Т стоит ощутимо дешевле более именитых конкурентов с аналогичными характеристиками. Это касается младшей версии (6/64 ГБ), которая стартует от 14 тыс грн. А топовая версия (8/128 ГБ) за 17 тыс вообще не имеет прямых конкурентов.

Да, у OnePlus нет защиты от влаги и камера довольно “середнячковая”. Но в остальном это просто “бомба”, которая запросто затыкает за пояс некоторые модели именитых производителей с внушительным ценником.

Вот и обидно, что про эту отличную модель сегодня никто не вспоминает. Гики ждут OnePlus 6, а остальные застряли в своих Xiaomi/Meizu и т.д.

Huawei Mate 10 Lite

От 8 тыс грн

У Huawei есть совершенно шикарный Mate 10 Pro и весьма удачный P20 Pro.

Но “лайтовые” версии этих смартфонов не получают должного продвижения. Возможно, это осознанная политика, чтобы стимулировать продажи более дорогих флагманов.

Как бы там ни было, именно облегченные версии станут для подавляющего большинства пользователей идеальной покупкой. Например в случае с Mate 10 Lite - лайт версия стоит почти в 2,5 раза меньше, чем версия Pro.

Но простой пользователь не заметит разницы в производительности, и не почувствует, что тут всего 4 ГБ оперативной памяти, а не 6 ГБ.

И камера снимает вполне прилично, если не устраивать фотосессий при луне, конечно.

TP-Link Neffos X1 Max

От 5 тыс грн

Допустим, вам хочется солидный фаблет в металлическом корпусе. И, самое главное, хочется выделяться из толпы, которая ходит с шаблонными Xiaomi и Meizu.

Собственно, смартфоны TP-Link заслуживают внимания в первую очередь потому, что это в принципе то же самое, что Xiaomi, только это все таки не Xiaomi.

Конкретно Neffos X1 Max запомнился мне вполне приличным экраном как для этого ценового диапазона. И очень неплохой камерой, опять же за такие деньги.

Essential Phone

От 12 тыс

Если вы из тех, кто любит производить впечатление на окружающих нетривиальными способами, то Essential - это подарок судьбы.

Детище Энди Рубина, одного из создателей Android, оказалось таким себе стартапом. Дела компании Рубина идут вяленько. Идея “идеального” смартфона мне кажется удачной, но Рубин так и не смог внятно объяснить миру, чем же так хорош Essential.

В итоге вы сегодня можете за вполне скромные деньги купить мощный и красивый смартфон, которого ни у кого нет. Положите его на стол рядом с чьим-то iPhone X, и его владелец тут же бросится спрашивать вас, что это за чудо техники.

Титановые “бока” и керамическая спинка, эффектный вырез на экране под фронтальную камеру - в общем, выглядит Essential Phone вполне под стать яблочной “десятке”. И в то же время, это не айфон, т.е. вы уже выделяетесь из толпы.

Железо у Essential довольно мощное (Snapdragon 835 на секундочку), требовательные пользователи будут довольны. А за те деньги, которых детище Рубина стоит сегодня, конкурентов у него немного.