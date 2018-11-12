Яблочко, куда ты катишься? 5 причин купить Apple iPhone XS/XS Max и 3 причины не делать этого

Новый iPhone — это всегда повод для радикальных дискуссий. Кто-то бежит покупать не глядя, кто-то тщательно взвешивает за и против, а кто-то, окончательно разочаровавшись, уходит на Android. Посмотрим, стоит ли покупать iPhone XS?

Для хардкорных фанатов Apple критика любимой компании всегда звучит как ересь. Но в условиях быстро меняющегося рынка Apple все сложнее оставаться лидером.

Samsung и Huawei все чаще задают тон на рынке смартфонов, определяют его основные тренды и выпускают знаковые модели, которые становятся ориентирами для конкурентов.

Три новых iPhone, представленных осенью нынешнего года были на первый взгляд довольно тепло встречены экспертами рынка. Однако, на старте продаж никакой истерии не наблюдалось, а прогнозы не выглядят чересчур оптимистичными.

Как следствие, появились слухи о том, что Apple пересматривает в сторону снижения свои заказы на производство новых iPhone, а капитализация компании упала ниже психологической отметки $1 трлн.

Свою лепту внесли и конкуренты. Samsung вполне спокойно чувствует себя с флагманами этого года — представленным весной Galaxy S9/S9+ и августовским Galaxy Note 9, который выглядит вполне достойно на фоне сентябрьских новинок Apple.

Ну а Huawei в октябре показал Mate 20 Pro, который по ряду параметров является самым продвинутым смартфоном на рынке.

Так стоит ли на этом фоне прицениваться к новинкам Apple, ведь они стоят баснословных денег, и имеют не так уж много плюсов в сравнении с конкурентами?

Поклонники Apple уверены, что ответ на этот вопрос может быть только положительным. И готовы отстаивать свою позицию с традиционным «яблочным» запалом.

Попробуем максимально объективно рассмотреть некоторые ключевые аргументы «за» и «против» в случае с флагманскими iPhone XS и XS Max (оставим iPhone XR в стороне, его позиционирование чуть отличается).

Пять причин купить Apple iPhone XS/XS Max

1Престиж

Новые айфоны еще дороже прежних. По сути, это — билет в высшее общество. Что-то сродни покупки Audi или Range Rover последней модели. Безошибочный способ показать окружающему социуму, что вы — солидный и обеспеченный человек, который вдобавок следит за трендами.

Если у вас iPhone последней модели, значит, у вас все отлично. Ваш бизнес идет в гору (или, как минимум, держится на плаву). Карьера складывается. Проблема повышения коммунальных платежей вас явно не беспокоит. Возможно, представители МВФ звонят вам по утрам, чтобы проконсультироваться по поводу платежного баланса государства Украина.

Это, конечно, преувеличение. Но стремление обладать таким символом престижа, как iPhone последней модели, ведет к тому, что огромное количество украинцев готовы залазить в долги и брать кредиты. И сложно упрекнуть их в глупости. Новый iPhone действительно заменяет собой персонального имиджмейкера.

2Экосистема Apple

Для многих этот аргумент был важен еще во времена первых iPhone, которые во всем проигрывали конкурентам, кроме разве что удобства использования сенсорного экрана.

Даже самые ярые хейтеры Apple не могут не признать, что компания создала весьма удобную экосистему, в которой разные устройства «бесшовно» интегрированы между собой. Работая на MacBook, можно принять на нем звонок, поступающий на iPhone. Ваши фотографии, сделанные на iPhone, можно тут же посмотреть на iPad. Файлы между устройствами легко сбрасывать через AirDrop и т. д.

Разумеется, конкуренты постепенно подтягиваются. Google обеспечивает весьма удобную экосистему. Свои наработки есть у Samsung.

Однако, Apple пока остается эталоном. Не столько по функциональности (здесь конкуренты уже догнали, а в чем-то и перегнали Apple), сколько по продуманности в мелочах, простоте в использовании.

И если вы — фанат этой экосистемы, то обновление до нового iPhone для вас — лишь вопрос времени.

3Большой экран

Это касается в первую очередь, модели iPhone XS Max. Простой XS является лишь улучшением iPhone X (диагональ экрана 5,8 дюйма). А вот XS Max — настоящий подарок для тех, кому хочется действительно большой экран (6,5 дюйма).

Да, это аппарат великоват для того, чтобы пользоваться им одной рукой (если вы не Валуев, конечно). Но есть пользователи, которым это неважно. С такой диагональю экрана смартфон вполне можно рассматривать как альтернативу планшету, в особенности, если сделать скидку на то, что проще носить с собой одно устройство, чем два (смартфон и планшет).

4Автономность

Время автономной работы всегда было одним из ключевых преимуществ айфонов перед «андроидами». Начиная с iPhone X, когда состоялся переход на OLED-экраны, это показатель стал еще лучше. Производителям на Android приходится прибегать к весьма агрессивным программным решениям, для того, чтобы увеличить автономность (например, так делает Huawei). Разве что Samsung добивается достойных показателей за счет самых продвинутых экранов с низким энергопотреблением.

С моделью iPhone XS в Apple, кажется, смогли добиться еще лучших результатов, чем с iPhone X. Здесь — новый процессор, который будучи мощнее, потребляет меньше энергии.

Впрочем, это не помешало некоторым экспертам провести сравнительные тесты, в которых новые айфоны проигрывают некоторым конкурентам по автономности.

5Две сим-карты

Не прошло и десяти лет, как в Apple решили отреагировать на популярный тренд смартфонов с поддержкой двух сим-карт.

В то время, как практически все Android-флагманы имеют эту «фишку» по умолчанию, в Apple выпустили такие модели только осенью 2018 года. Причем, только для китайского рынка.

К счастью, эти модели не имеют технических отличий и ограничений, которые препятствовали бы их использованию в других странах. Отсюда — скорое появление «серых» поставок с такими моделям и у нас.

И это действительно круто, ведь людей, которые используют два мобильных номера, довольно много. Чаще всего один для работы, второй для личных дел, но бывают и другие варианты. Как бы там ни было, до нынешнего момента, у таких людей, предпочитающих продукцию Apple, не было иного варианта, кроме как таскать с собой два iPhone. Теперь они смогут, обойтись одним смартфоном.

Три причины не покупать Apple iPhone XS/XS Max

1Не самый продвинутый смартфон в мире

Да, как бы там не возмущались фанаты Apple, но пальма технологического первенства в этом году прочно и далеко уехала из солнечной Калифорнии в далекую Юго-Западную Азию.

Флагманы Samsung и Huawei этого года напичканы технологиями, которых нет в iPhone, а также, что немаловажно, не испытывают проблем со связью в 4G-сетях (см. выше).

И стоимость у них меньше, чем у новых флагманов Apple.

Для человека, который хочется иметь действительно высокотехнологичное решение, проще говоря «все самое-самое» из мира смартфонов, покупка Samsung Galaxy Note 9 или Huawei Mate 20 Pro будет более логичным шагом, чем покупка iPhone XS/XS Max.

Разумеется, этот аргумент не учитывает приведенные выше соображения об экосистемах. Фанату Apple, так владеющему MacBook и iPad, будет сложно полноценно интегрировать в свою цифровую жизнь смартфон на Android, даже самый топовый.

2Минимальный шаг вперед в сравнении с iPhone X

Этот аргумент весьма популярен в кругах даже самых ярых фанатов Apple.

Многие лишь сравнительно недавно купили iPhone X. И новый iPhone XS является не столь значительным обновлением, чтобы идти на такие материальные затраты, которых требует смена смартфона.

Другое дело — iPhone XS Max, тут радикальное увеличение диагонали экрана. Но это аргумент лишь для тех, кто действительно нуждается в большом экране.

В остальном, вы получаете практически тот же пользовательский опыт. Железо чуть быстрее, камера чуть лучше, все так же нет быстрой зарядки в комплекте и т.д.

3Проблемы со связью

Вследствие войны между компаниями Apple и Qualcomm, первая решила постепенно отказаться от чипов второй. Как следствие, начался переход на чипы от Intel.

Имеются в виду не процессоры (в iPhone используются процессоры, созданные самой Apple), а модули связи.

Так вот, с момента начала продаж новых iPhone многие пользователи отмечают ухудшение работы по сравнению с предыдущими поколениями (iPhone 7, 8 и X) именно по качеству связи.

Голосовые звонки пострадали меньше всего, наиболее заметна проблема с передачей данных. Многие пользователи жалуются, что в зоне неуверенного приема, новые айфон чаще переключаются с сетей 4-го поколения в 3G, а то и вовсе 2G. Да и пиковые скорости у них заметно меньше.

Проблема незаметна в зоне очень уверенного приема, но стоит оказаться там, где уровень сигнала слабеет, либо сеть сильно перегружена, как iPhone XS сразу становится намного менее скоростным средством связи, чем айфоны предыдущих поколений. Или же современные флагманы на Android, в большинстве своем использующие решения от Qualcomm.

Apple уже признала проблему и заявила, что «расследует все обстоятельства». Возможно, ее попытаются решить при помощи обновления программного обеспечения, но если она, как уверены некоторые аналитики, связана с железом, то это будет сложно осуществить.