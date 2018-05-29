Я сам открою. Чип NFC в новых iPhone поможет открывать двери

Apple разрабатывает обновление для чипа NFC, которое позволит использовать iPhone для разблокировки дверей и подтверждения личности.

По данным источника, новая функциональность будет представлена в следующем месяце, пишет The Next Web.

Чип NFC, который есть в моделях Apple, начиная c iPhone 6 и выше, позволяет использовать Apple Pay для оплаты покупок в магазинах, держа телефон близко к считывателю кредитных карт. Apple расширяет возможности устройств, поэтому вскоре iPhone сможет взаимодействовать с интеллектуальными замками, выступать в качестве проездного билета и тому подобного.

Хотя некоторые смарт-блокировки уже работают с Bluetooth, технология NFC более безопасна, поскольку хранит конфиденциальные данные на чипе, который изолирует его содержимое от операционной системы. Источники сообщают, что в компании Apple уже есть сотрудники, которые используют свои iPhone, чтобы разблокировать двери в новом кампусе в Купертино.

Судя по всему, сторонние разработчики получат полный доступ к датчикам. Как только обновление чипов станет доступно, им смогут воспользоваться даже владельцы старых iPhone, на которых установлен NFC.

Ожидается, что новые для Apple возможности NFC будут представлены на мероприятии WWDC 2018, которое стартует 4 июня. Можно предположить, что доступны они станут с выходом iOS 12.

Ранее НВ сообщало, что Apple запатентовала новую технологию распознавания лица, которая будет включать биометрическое сканирование вен пользователя. Такая форма биометрической аутентификации могла бы потенциально различать близнецов. Патент описывает использование инфракрасного излучателя и приемника, который может обнаруживать образцы кровеносных сосудов ниже поверхности кожи.