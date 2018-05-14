Почти д’Артаньян. Итоги длительного теста Huawei Mate 10 Pro

Полгода с Huawei Mate 10 Pro – плюсы и минусы, самые яркие впечатления, размышления о том, стоит ли покупать этот смартфон.

Представленный осенью Huawei Mate 10 Pro был довольно громким событием, но сегодня оказался в тени апрельского P20 Pro. Отчасти заслуженно (камера послабее), отчасти не очень (железо то же самое, дизайн посолиднее).

Тем не менее, для многих это по-прежнему интересный вариант. Если не хочется iPhone или топовый Samsung, а P20 Pro кажется слишком молодежным по дизайну, то Mate 10 Pro вполне может попасть в поле зрения.

В редакции НВ этот смартфон находится со дня своей презентации в октябре. Несколько сотрудников пользовались им по очереди. Я использовал его в качестве основного смартфона около трех месяцев.

Вот мои основные впечатления от длительного использования Mate 10 Pro (кстати, про P20 Pro аналогичный материал выйдет несколько позже, когда накопится побольше впечатлений).

Плюсы Huawei Mate 10 Pro:

Время автономной работы и быстрая зарядка

В тот период, когда я использовал Huawei Mate 10 Pro в качестве основного смартфона, т.е. главного средства коммуникации в своей жизни, я чувствовал себя совершенно спокойно. Как бы я не мучал смартфон в течение дня, я всегда был уверен в том, что он (будучи полностью заряженным утром) доживет до глубокого вечера.

Я не случайно акцентирую на этом внимание, поскольку некоторые флагманские смартфоны при моем сценарии использования начинают просить электричества уже примерно к 6-7 часам вечера.

Понравилась и реализация функции быстрой зарядки с помощью комплектного зарядного устройства. Mate 10 Pro можно зарядить на 30% буквально за 20 минут. Иногда это очень выручает. А полная зарядка смартфона занимает около часа. Тоже очень удобно.

Если забыл поставить на зарядку на ночь, то можно утром быстро подзарядить смартфон, пока принимаешь душ, кормишь детей завтраком и собираешь их в школу.

Этот плюс нивелируется отсутствием беспроводной зарядки. По крайней мере, отчасти. Но об этом ниже.

Дизайн и стойкость к износу

Мне нравится дизайн Huawei Mate 10 Pro гораздо больше, чем, к примеру, дизайн новенького P20 Pro.

Это более серьезный и стильный аппарат. Он отлично подойдет под костюм, но сгодится и в случае, если вы предпочитаете casual style.

Ну и он, черт возьми, не выскальзывает постоянно из рук и не царапается с такой скоростью, как P20 Pro.

Железо и быстродействие

Huawei Mate 10 Pro в версии 6/128 ГБ ничуть не устарел за эти полгода и, думается, не устареет еще, как минимум, год, а то и больше. Неудивительно, что P20 Pro построен на той же платформе.

Никаких тормозов не наблюдается даже при одновременном запуске множества приложений. Фактически, это тот случай, когда можно не особо париться о менеджменте оперативной памяти (хотя тут есть нюанс, о котором я скажу ниже).

Камера

Несмотря на то, что к камере Huawei Mate 10 Pro у меня есть вопросы (см. ниже в минусах), но в плюсы я ее, конечно, тоже запишу.

Для обычного человека, который хочет, чтобы его среднестатистическая фотография была удачной в большинстве случаев, Mate 10 Pro просто прекрасен.

Камера запускается в мгновение ока, обеспечивает натуральную цветопередачу даже в сложных световых условиях, фокусировка работает очень быстро.

Словом, камера вызывает сплошные восторги.

До тех пор, пока не начинаешь вникать в нюансы, о которых я расскажу чуть дальше. Но вопрос в том, что те, кто в эти нюансы вникать не захочет, будет камерой Mate 10 Pro довольны выше крыши.

Примеры фото с Huawei Mate 10 Pro (основная камера) см. в галерее.

(Отдельно отмечу, что не привожу примеры видео, этому скорее всего будет посвящен отдельный материал).

Минусы Huawei Mate 10 Pro

Камера

При всех плюсах основной камеры Huawei Mate 10 Pro (о фронтальной сказать особо нечего, она вполне на уровне конкурентов), у нее есть свои минусы.

Я очень люблю портретную фотографию, в частности, снимать своих детей. И очень люблю делать это в ч/б. И пресловутый портретный режим Mate 10 Pro, в котором с помощью второго модуля камеры размывается задний план, отнюдь не безупречен.

На очень многих кадрах видно, что смартфон фактически накладывает два изображения, поэтому объект на переднем плане (собственно, главный герой портрета) как бы “вырезан” и “вклеен” на размытое фото заднего фона. И зачастую края этой “вклейки” очень бросаются в глаза.

Бывает, что на фото размазаны уши потретируемого или кончики волос, а бывает, что оказываются резкими элементы фона, того самого, который по идее должен быть размыт.

Для меня самое обидное в том, что на ч/б фотографиях это бросается в глаза больше, чем на цветных.

А еще камера Mate 10 Pro частенько впадает в крайности при замере света, когда фотографируешь контрастные объекты или снимаешь против света. Т.е. камера либо затемняет либо переосветляет кадр.

Со временем поневоле учишься исправлять это прямо в процессе съемки. Благо рядом с точкой фокусировки на экране есть ползунок, позволяющий напрямую регулировать яркость снимка.

Но иногда хочется просто снять кадр навскидку, и на такую ерунду просто нет времени.

Искусственный интеллект

Широко разрекламированный процессор с поддержкой нейросетей, которые помогают смартфону распознавать, что с ним происходит, на деле не очень эффективен.

Не буду судить о его работе по энергосбережению - вроде как нейросети позволяет адаптировать работу процессора под задачи пользователя. Возможно, тут действительно есть некие достижения, поскольку с автономностью у Mate 10 Pro и вправду все хорошо (см. выше).

Но в работе камеры ИИ принимает чисто символическое участие. Я пару раз замечал, что камера автоматически переключалась в портретный режим, когда я наводил ее на лицо ребенка. Также камера сама выбирает баланс белого при пейзажной съемке, когда ей удается распознать количество света (пасмурный день, снег на земле и т.д.).

Но в очень многих случаях камера вообще не реагирует на то, что в кадре и съемка происходит в чисто автоматическом режиме. Как и в смартфонах без всякого ИИ.

С одной стороны, это не то, чтобы минус Mate 10 Pro. Ну подумаешь, не особо эффективен это ИИ. Но с другой стороны, именно нейросети были одним из selling points этого недешевого смартфона.

Отсутствие беспроводной зарядки

Несмотря на эффективную быструю зарядку (см. выше) отсутствие беспроводной зарядки меня не радует.

Я часто тестирую современные авто премиум-класса, оснащенные панелями для беспроводной зарядки на центральной консоли. Это дико удобно – сел в машину, положил смартфон и он заряжается. Дома я также привык использовать беспроводную зарядку на прикроватной тумбочке. Это удобная технология, к которой быстро привыкаешь. Шнур опять же носить с собой не нужно.

Во многих смартфонах она присутствует уже пару лет. Даже Apple уже сподобилась добавить эту функцию в свои смартфоны.

А вот у Huawei не сложилось. Не скажу, что это критический недостаток. Но необходимость доставать кабель, подключать к смартфону, втыкать вилку в розетку вместо банального одношагового действия (положил смартфона на панель беспроводной зарядки и все) несколько раздражает. Особенно, если учитывать, сколько стоит Mate 10 Pro.

Проблемы с памятью

На самом деле, как таковых проблем с оперативной памятью у Mate 10 Pro, конечно же, нет. Ее тут аж 6 ГБ.

Проблема в том, что изначально система заточена под максимальное высвобождение памяти от приложений.

Если вы из тех пользователей, кто не интересуется, что там в фоне запущено, и вообще не понимаете, о чем я сейчас говорю, то для вас агрессивная автоматическая очиста оперативки в Mate 10 Pro проблемой не станет. Вы ее просто не заметите.

Вопрос, конечно, в том, зачем с такой философией в принципе покупать устройство на Android. Ведь существует iPhone, в котором за вас подумали не только о памяти, но и обо всем остальном.

Но сейчас не об этом.

Если вы из тех пользователей, кто понимает, как работают приложения, и любит обвешивать систему всякими “плюшками”, то Mate 10 Pro потребует некоторой доводки.

В частности, вам придется после установки всех любимых приложений, которые вы хотите видеть открытыми, вручную указать системе, что к ним не должна применяться агрессивная политика энергосбережения и что они могут стартовать при загрузке системы и не должны выгружаться из памяти.

В моем случае, без этих операций система упорно закрывала диктофон ACR, системную утилиту Elixir 2 и менеджер быстрого запуска приложений Swype Pad.

Еще один нюанс – без установки стороннего приложения из Google Play вам не удастся отключить назойливые напоминания системы о том, что в памяти есть резидентные приложения, которые тратят ресурсы системы. Очень глупая ситуация, на мой взгляд.

Причем, грешить на Android 8 тут бессмысленно. Я пробовал ряд других смартфонов с “восьмеркой”, там менеджмент запущенных приложений не настолько жесток. Так что, это явно ухищрения разработчиков оболочки EMUI из Huawei.

Нюансы с VPN

Еще один момент, связанный с фирменной оболочкой Huawei, это работа некоторых сервисов VPN.

Я большой фанат VPN, использую эти сервисы на всех своих устройствах. Так вот, по необъяснимой причине, именно на Mate 10 Pro приложения некоторых весьма известных сервисов (например, Express VPN, VPN Unlimited) работают довольно нестабильно. Выдается ошибка несоответствия протоколов с просьбой перезагрузить устройство. Опытным путем я выяснил, что перезагрузка оказывается не более эффективной, чем простой перезапуск приложения.

Уточню, что речь идет о соединения на основе протокола OpenVPN. С IPSec таких вопросов нет, но кому, простите, сегодня нужен этот самый IPSec.

Как и в предыдущем пункте, могу уточнить, что я пробовал несколько свежих смартфонов с Android 8 от других производителей. Таких проблем не возникало. Из этого я делаю вывод, что речь идет о каких-то специфических нюансах смартфона Huawei.

Опять же, фанатов VPN немного (а зря!), поэтому не могу сказать, что в связи с этими проблемами на Mate 10 Pro надо ставить крест.

Huawei Mate 10 Pro – вердикт НВ

8/10

На мой взгляд, Huawei Mate 10 Pro вышел очень удачным. И, несмотря на некоторые нюансы, остается вполне достойным вариантом среди современных флагманов. В особенности после того, как его стало возможным купить за 18-20 тыс грн вместо стартовых 24 тыс.

Главное – не возлагать слишком уж больших надежд на широко разрекламированную “чудо-камеру”. Она безусловно хороша, но с чудесами все-таки не сложилось. И поскорее забыть об “искусственном интеллекте”, который тут играет сугубо маркетинговую роль.

А в остальном, Mate 10 Pro весьма хорош. Это один из лучших смартфонов в истории Huawei.