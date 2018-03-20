Источник в Германии назвал цену смартфонов Huawei P20 и P20 Pro в Европе

Редактор немецкого ресурса WinFuture Роланд Квандт назвал цены новых флагманских смартфонов Huawei для Европы.

По словам Квандта, P20 будет стоить 679 евро, а P20 Pro - 899 евро, пишет The Verge.

В Европе будет предлагаться только одна версия базового Huawei P20 с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Huawei P20 Pro с экраном в 6,1 дюйма также будет только с одной опцией по объемам памяти — 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной.

По предварительной информации, базовая версия получит LCD-дисплей, а Pro — OLED. Разрешение в обоих случаях составит 2280 x 1080 пикселей с соотношением сторон 19:9. Емкость аккумулятора Huawei P20 составляет 3400 мАч, Huawei P20 Pro — 4000 мАч.

Также инсайдер подтвердил, что Huawei P20 и P20 Pro получат дисплеи диагональю 5,8 и 6,1 дюйма соответственно. Ожидается, что P20 Pro также будет оснащаться системой с тремя датчиками основной камеры, впервые среди крупных производителей смартфонов.

Ранее НВ сообщало, что компания Huawei довольно неожиданно рассекретила смартфон Huawei P20 Lite на своих официальных сайтах в Чехии и Польше. Модель Huawei P20 Lite будет стоить 1600 злотых, то есть около $470. Тем не менее, на польских страницах официального сайта Huawei информация о цене P20 Lite вскоре была удалена.