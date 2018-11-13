iPhone за копейки. В России смартфон от Apple купили за целую ванну мелочи

В России покупатель якобы принес в магазин целую ванную мелочи, в которой было достаточно денег для покупки нового iPhone.

О необычном случае сообщает Ferra со ссылкой на Людмилу Семушину, пресс-секретаря Inventive Retail Group.

Людмила Семушина - представитель компании, которая управляет местным авторизованным ритейлером Apple — re:Store. Как уверяют журналисты, ванну принесли в один из магазинов этой сети. Впрочем, город, в котором это произошло, не упоминается. Кроме того, снимка с ванной уже нет в открытом доступе на странице Семушиной.

По словам Семушиной, покупатель просто принес ванну с монетами "прямо с улицы". На фото видно, как продавец пересчитывает мелочь — специальное оборудование для этого на точке продаж отсутствует.

Владелец ванны утверждал, что в ней было порядка 100 000 рублей, то есть около $1480. После подсчета, как уверяет Семушина необычный покупатель смог приобрести iPhone XS с 256 ГБ встроенной памяти. В магазинах РФ такой гаджет стоит около 80000 рублей - меньше $1200.

Добавим, что в РФ в обращении есть монеты в 1, 2, 5 и 10 рублей. Последняя весит 5,63 грамма, то есть теоретически 100 тысяч рублей можно собрать из 10 тысяч монет общим весом чуть более 56 килограммов. Впрочем, в ванне явно было намного больше монет и они явно были тяжелее.

Есть вероятность того, что любитель iPhone на самом деле сотрудник компании, которой принадлежит торговая точка, а акция была задумана ради рекламы.