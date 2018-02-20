Инсайдеры рассказали подробности о новом флагмане Samsung

Смартфон Samsung Galaxy S9 Plus во многом будет похож на предыдущее поколение гаджетов.

Одним из основных отличий станут модули камеры и расположение сканера отпечатков пальцев, пишет Engadget.

По предварительным данным, флагманские смартфоны Samsung 2018 года будут отличаться не только размером дисплея. Старшая модель Samsung Galaxy S9 Plus получит 6 ГБ оперативной памяти, а обычный Galaxy S9 — только 4 ГБ.

Galaxy S9 Plus досталась двойная камера с дополнительным модулем на 12 мегапикселей для размытия заднего фона на фотографиях. Основная камера у обоих смартфонов 12-мегапиксельная.

Задняя камера на S9 (или основная задняя камера на S9 Plus) должна получить возможность переключаться между диафрагмами f/1.5 и f/2.4 в зависимости от выбранного вами кадра. Вторая задняя камера S9 Plus получит апертуру f/2.4 и будет больше предназначена для увеличенных или портретных фотографий. Сенсоры позволят вести замедленную съемку на скорости до 960 кадров в секунду.

Элементы на задней панели будут организованы вертикально, со сканером отпечатков пальцев под модулем камеры. Это должно решить проблему с загрязнением объектива, на которую жаловались владельцы Galaxy S8. Еще одно изменение — стереодинамики AKG.

Для смартфонов, предназначенных для Европы, Samsung будет использовать процессор Exynos 9810 Octacore-SoC. В других регионах флагманы укомплектуют свежим Snapdragon 845. В качестве операционной системы выступает Android 8.0 с обновленной оболочкой Samsung Experience 9.

Samsung Electronics уже объявила дату анонса Galaxy S9 и Galaxy S9+. Мероприятие Unpacked состоится состоится 25 февраля в Барселоне. Начало приема предварительных заказов ожидается в день анонса — 25 февраля, а продажи стартуют 8 марта.