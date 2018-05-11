Инсайдер опубликовал рендер смартфона Galaxy Note 9

Судя по рендеру, Galaxy Note 9 будет выглядеть очень похоже на модель актуального поколения.

Рендер был опубликован инсайдером с ником Ice Universe. По его словам, Note 9 будет на 2 миллиметра короче Note 8, пишет CNET.

"Note 9 на 2 мм меньше, чем Note 8, и больше ничего. Вы не сможете различить их без тщательного наблюдения", - написал Ice Universe в своем блоге.

Журналисты отмечают, что Ice Universe имеет опыт предсказания новинок от Samsung и публикации изображений телефонов компании до их выпуска. Поэтому к его словам о том, что большинство изменений в новом гаджете коснутся "начинки" стоит отнестить серьезно.

Судя по всему, новый флагман южнокорейской корпорации Galaxy Note 9 с кодовым названием Crown получит безрамочный Super AMOLED-экран с соотношением сторон 18,5:9, а разрешение экрана составит 2960 на 1440 пикселей, то есть – QHD+.

Отметим, что в базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования американской версии Samsung Galaxy Note 9 с модельным номером SM-N960U. Бенчмарк подтвердил такие параметры Samsung Galaxy Note 9, как процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 8.1.0 Oreo.

Официальный дебют Samsung Galaxy Note 9 может состояться в начале августа 2018 года.