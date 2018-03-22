Игровой смартфон Xiaomi Black Shark скоро поступит в продажу - СМИ

Анонс необычного смартфона от суббренда компании Xiaomi может состояться до конца весны 2018 года.

Такой вывод был сделан после того, как 21 марта производитель смартфона подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с крупным онлайн-магазином, сообщает China Mobiles.

Суббренд Xiaomi под названием Nanchang Black Shark Science and Technology Co.Ltd. и крупная площадка электронной коммерции Китая JD.com (JingDong) подписали соглашение о сотрудничестве. Подробные условия сделки не оглашаются, но известно, что ближайшие три года JD.com займется реализацией продуктов Black Shark.

Обычно подобные соглашения заключаются, когда производитель уже может показать готовый гаджет. Вероятнее всего, игровой смартфон Xiaomi Black Shark уже готов к старту продаж, а его презентация может состояться до конца весны, то есть уже в апреле-мае нынешнего года.

По предварительной информации, смартфон Xiaomi Black Shark построен на базе топового процессора Snapdragon 845, обладает дисплеем разрешением FullHD+ и работает под управлением ОС Android 8.0 Oreo. Также упоминаются графический ускоритель Adreno 630 и модем Snapdragon X20 LTE.

Ранее НВ сообщало, что смартфон Xiaomi Black Shark был протестирован в популярном сервисе Geekbench. Судя по всему, гаджет получит 8 ГБ оперативной памяти. В одноядерных и многоядерных тестах Blackshark SKR-A0 набрал 2452 и 8452 баллов соответственно.