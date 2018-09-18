И кардиограмма. Xiaomi показала конкурента Apple Watch Series 4

Huami, дочерняя фирма компании Xiaomi, представила фитнес-браслет Huami Amazfit Health Band 1S, который круглосуточно регистрирует пульс и снимает ЭКГ.

При этом цена гаджета в Китае составляет чуть больше $100, сообщает Xiaomi Today.

Устройство пришло на смену модели Amazfit Health Band, выпущенной в апреле прошлого года. При этом новый браслет сохранил предыдущий дизайн.

Как отметили на презентации, в Health Band 1S применен новый датчик с точностью 98%, а алгоритмы искусственного интеллекта отвечают за расшифровку и отправку данных медикам. Система позволяет обнаруживать изменение частоты сердечных сокращений и уведомляет об этом пользователя.

В Amazfit Health Band 1S используются 0,42" OLED-дисплей, аккумулятор емкостью 95 мАч, которого хватает на 7 дней непрерывной работы, и Bluetooth 4.0 LE для сопряжения со смартфонами и другими мобильными устройствами, а его корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP67. Huami Amazfit Health Band 1S уже поступил в продажу в Китае по цене около $101.

Представители Huami отдельно подчеркнули, что компания "обращает внимание на защиту конфиденциальности данных" и ее браслет работает в соответствии с новыми европейскими нормами общей защиты данных GDPR.

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