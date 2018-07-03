Huawei запатентовала умные часы с креплением для беспроводных наушников

В новом патенте Huawei показывается ряд различных вариантов хранения наушников: возле часов или около замка браслета.

Кроме того, Huawei предусмотрела различные способы зарядки своей беспроводной гарнитуры, пишет Engadget.

Всемирная организация интеллектуальной собственности предоставила патент на прошлой неделе. Однако патент не является гарантией того, что Huawei выпустит такие часы. Остается загадкой, будет ли подобный патент реализован в Huawei Watch 3. Возможно, решение представят в начале следующего года на Mobile World Congress

"Это отличная идея, тем более, что вы, вероятно, захотите сохранить свои наушники где-то, где их легко найти", - подчеркивают эксперты.

Тем не менее, саму фиксацию беспроводных наушников на ремешке умных часов сложно назвать инновацией, например, Elago не так давно представила такой аксессуар для Apple AirPods. Но возможность зарядки наушников непосредственно в ремешке часов пока никем не реализована.

Ранее НВ сообщало, что власти США призвали Google отказаться от сотрудничества с китайской компанией Huawei. Изменение условий сотрудничества может привести к тому, что смартфоны бренда останутся без Android OS.

В то же время китайские СМИ говорят о скорой презентации новой мобильной платформы от Huawei. Отмечается, что программная платформа, о которой идет речь, будет построена на базе Linux и по мере развития сможет стать полноценной заменой Android. Если Huawei запретят использовать ОС от Google, что весьма вероятно, то ей придется перейти на использование собственного программного обеспечения.