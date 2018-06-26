Будущее бюджетных смартфонов: какие тренды задала новая Huawei Y-серия

Компания Huawei cвоей новой серией Y показывает, что смартфоны могут отлично выглядеть, обладать актуальными функциями и при этом радовать доступной ценой

Принято считать, что новые разработки внедряются только в дорогостоящие устройства, но далеко не каждый пользователь готов выкладывать за флагманы значительные суммы. Поэтому все более популярной становится идея оптимального сочетания актуальных характеристик и доступности для широкого круга покупателей. Компания Huawei cвоей новой серией Y показывает, что смартфоны могут отлично выглядеть, обладать актуальными функциями и при этом радовать доступной ценой. В линейку Huawei Y2018 вошли модели Huawei Y7 Prime, Y6 Prime, Y6 и Y5.

Три в одном

Все модели линейки Huawei Y2018 поддерживают развивающийся в Украине стандарт мобильной связи 4G. Смартфоны также оснащены тремя слотами для карт — двух nanoSIM и одной microSD. Это позволяет не идти на компромиссы между удобством пользования услугами двух операторов мобильной связи и возможностью хранить большие объемы информации на карте microSD.

Экран как зеркало устройства

Все смартфоны серии Huawei Y2018 отличаются широкоформатными экранами — очень важной для многих покупателей характеристикой. Стоит ли говорить, что такой экран ранее был доступен только на устройствах премиального класса. На больших и качественных (5.45-5.99 дюймов) дисплеях Huawei FullView c cоотношением сторон 18:9 «помещается» больше контента, на них удобно просматривать видео и даже читать книги, для чего существует соответствующий режим, уменьшающий нагрузку на глаза. Батарея емкостью 3000 мА*ч обеспечит много часов прослушивания музыки либо просмотра любимого сериала на одном заряде. На больших дисплеях FullView также удобно запускать функцию разделения экрана, которая позволяет пользоваться двумя приложениями одновременно (например, работа с электронной почтой и просмотр видео). Компактный смартфон при большом экране — больше не прерогатива флагманских устройств.

Разблокировка «лицом» и безопасность

Еще одна актуальная функция — разблокировки устройства с помощью распознавания лица — была реализована во всех устройствах серии Y. Алгоритм может автоматически обнаруживать 1 024 черт лица человека и достоверно сопоставлять их с ранее сохраненными изображениями. Такая двойная система защиты конфиденциальности пользователя реализована в очень немногих устройствах на рынке, включая премиальные. В некоторых моделях (Huawei Y7 Prime, Huawei Y6 Prime) эта функция дополнена высокоточным сканером отпечатка пальца, который разблокирует устройство максимум за 0,35 секунды. Huawei также предоставляет пользователю возможность заблокировать отдельные приложения.

Машинное обучение

Все смартфоны Huawei серии Y работают под управлением операционной системы Android 8.0 (а самый доступный из линейки – Huawei Y5 – под управлением Android 8.1) с фирменной пользовательской оболочкой EMUI 8.0 и 8.1 соответственно. Этот интерфейс использует алгоритмы машинного обучения, разработанные Huawei, чтобы изучать поведение и привычки пользователя. Основываясь на них, устройство автоматически повышает свою производительность, например, отключая неиспользуемые приложения.

Двойная камера

Модель Huawei Y7 Prime отличается от других собратьев по линейке тем, что в ней — впервые на рынке в смартфонах доступного сегмента — установлена двойная камера. Фотомодуль состоит из двух сенсоров, 13 и 2 Мп. Обладая возможностью отличной детализации изображения, эта камера помогает пользователю создавать привлекательные яркие фотографии. Популярная сегодня функция добавления эффекта боке — то есть размытия заднего фона — придает снимкам еще большей художественности. Фронтальная камера во всех устройствах серии имеет мягкую адаптируемую вспышку. Будучи активированной, эта функция автоматически определяет уровень освещенности на многих точках лица и регулирует подсветку.

Таким образом, благодаря оптимальному сочетанию актуальных функций и доступной цены, новая серия Huawei Y трансформирует само понятие бюджетных смартфонов, делая их более престижными и популярными.