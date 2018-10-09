Huawei выпустит игровой флагман

Компания Huawei подтвердила через свой аккаунт в Twitter подготовку игровой модели смартфона Mate 20X.

Судя по всему, новинку представят 16 октября вместе с другими моделями серии Mate 20, пишет GizmoChina.

Короткий тизер, который прикрепили к твиту, сообщает о большой емкости аккумулятора новинки и продвинутой системе охлаждения. На последнее намекает кусок льда, продемонстрированный вместо смартфона.

Судя по всему, Huawei Mate 20X появится в продаже одновременно с обычным Mate 20 и премиум-вариантом Mate 20 Pro. Цена, дизайн и расцветка корпуса новинки остаются неизвестны.

По предварительным данным, Mate 20X получит 7,21-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080 x 2240. Другие неподтвержденные спецификации телефона включают процессор Kirin 980, до 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

По имеющейся информации, покупателям будет доступно несколько версий устройства, отличающиеся друг от друга объемом оперативной памяти и внутреннего хранилища.

Ранее НВ сообщало, что модель Huawei Mate 20 Pro протестировали в сервисе AnTuTu. Huawei Mate 20 Pro в сумме заработал 313 561 балл, что больше, чем у предыдущего лидера рейтинга Android-смартфонов - Xiaomi Black Shark. В тестах процессора, графики, UX и памяти, гаджет набрал 115296, 112516, 69456 и 16293 баллов.