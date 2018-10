Huawei выпустит игровой флагман

Компания Huawei подтвердила через свой аккаунт в Twitter подготовку игровой модели смартфона Mate 20X.

Судя по всему, новинку представят 16 октября вместе с другими моделями серии Mate 20, пишет GizmoChina.

Короткий тизер, который прикрепили к твиту, сообщает о большой емкости аккумулятора новинки и продвинутой системе охлаждения. На последнее намекает кусок льда, продемонстрированный вместо смартфона.

Судя по всему, Huawei Mate 20X появится в продаже одновременно с обычным Mate 20 и премиум-вариантом Mate 20 Pro. Цена, дизайн и расцветка корпуса новинки остаются неизвестны.

In the heat of battle, stay cool with #HUAWEIMate20X. 16.10.18 #HigherIntelligence #UltimatePerformance pic.twitter.com/bZeRKhnOC3