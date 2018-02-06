Huawei представит в Париже смартфон с тремя основными камерами

Представитель Huawei подтвердил, что новые флагманские смартфоны линейки P20 покажут 27 марта в музее Парижа Гранд-Пале.

Модель P20 станет первым смартфоном в мире с тройной основной камерой на 40 мегапикселей, пишет TechRadar.

Основная камера, как обещают источники, будет дополнена двойной светодиодной вспышкой. При этом во всех нынешних флагманских устройствах Huawei второй модуль — черно-белый и выполняет роль оптического зума. Каким будет третий модуль камеры нового смартфона - неясно.

Кроме того, Huawei P20 получит дисплей с соотношением сторон 18:9, сканер отпечатков пальцев в аппаратной кнопке Домой и двойную "фронталку".

Также важной отличительной особенностью аппарата станет вырез в верхней части экрана, как у iPhone X. В месте выреза располагаются фронтальная камера, решетка разговорного динамика и датчики.

Кроме этого, как уверяют источники, будет выпущена младшая версия под предположительным названием Huawei P20 Lite, которая будет оснащена сдвоенной основной камерой, модули которой расположены вертикально. Стоит отметить, что, как всегда, эти утечки могут быть неточными. Вполне возможно, что они основаны на слухах, а не на фактах.

Ранее НВ сообщало, что Huawei отложила на месяц презентацию флагманского смартфона P20. Компания не покажет новый гаджет на выставке MWC 2018 в феврале и подождет до 27 марта, когда проведет специальное мероприятие в Париже.