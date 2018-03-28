Huawei показала первый в мире смартфон с 512 ГБ памяти

На презентации в Париже компания Huawei представила роскошный смартфон Porsche Design Mate RS с 512 ГБ оперативной памяти.

Гаджет получил тройную основную камеру, как в модели Huawei P20 Pro, сообщает The Verge.

По словам журналистов, модель Porsche Design Mate RS "представляет собой смесь между новыми P20 Pro с тройными задними камерами и Galaxy Note 9 (без выреза, огромным изогнутым экраном)".

В дополнение к 512 ГБ памяти, телефон имеет два считывателя отпечатков пальцев: один на задней панели и один встроенный под 6-дюймовым OLED-экраном. Вероятно, владелец сможет использовать двойные сканеры отпечатков пальцев для переключения профилей. Это второй телефон от крупного производителя со встроенным в экран сканером отпечатков после смартфона от Vivo.

Huawei Mate RS Porsche Design оснащается 6-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением QHD и соотношением сторон 18:9. Гаджет выпускается в черном и красном цвете, впервые в истории серии Mate.

В Европе Porsche Design Mate RS поступит в продажу 12 апреля в двух вариантах: с хранилищем на 256 ГБ за $ 2 109 и на 512 ГБ за $2607. Оба телефона имеют 6 ГБ оперативной памяти, процессор Kirin 970 с поддержкой технологий искусственного интеллекта и батарею на 4 000 мАч.

Ранее НВ сообщало, что на презентации в Париже 27 марта, компания Huawei представила новые флагманские смартфоны, призванные конкурировать с Samsung Galaxy S9 и Apple iPhone X. Упор в новинках сделан на камеры (традиционно - в сотрудничестве с Leica) и искусственный интеллект. Huawei P20 и P20 Pro будут доступны в черном, золотистом, синем и сиреневом цветах. Старт продаж запланирован на второй квартал 2018 года.