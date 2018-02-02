Huawei отложила на месяц презентацию флагманского смартфона

Компания Huawei отказалась от идеи представить свои новые флагманские смартфоны на выставке MWC 2018 в феврале.

Вместо этого компания подождет до 27 марта, когда проведет специальное мероприятие в Париже, сообщает GSMArena.

Ожидается, что линейка флагманских смартфонов Huawei P нового поколения будет представлена тремя моделями – P20, P20 Plus и P11 Lite. Все они должны получить тройную основную камеру.

Также ожидается, что на всех трех моделях будет установлен процессор Kirin 970 с поддержкой искусственного интеллекта. На этой же платформе ранее вышли модели Mate 10 и Mate 10 Pro, а также Honor View 10. Ранее слухи упоминали процессор Kirin 975.

Несколько дней назад известный инсайдер Роланд Куандт в своем блоге в Twitter подтвердил, что аппараты от Huawei получат название P20. Также Куандт сообщил, что новинки появятся в цветах Midnight Black, Klein Blue и Sakura Pink.

Ранее НВ сообщало, что Huawei планировала в феврале выпустить смартфон с необычным соотношением сторон. По слухам, флагманский смартфон Huawei P20 Pro получит вытянутый вверх дисплей с соотношением сторон 19:9. Huawei P20 Pro будет поставляться с чипом Kirin 975, 6 GB оперативной памяти и тройной основной камерой. Также новинка будет оборудована батареей на 4000 мАч. Стоимость смартфона пока остается неизвестной.