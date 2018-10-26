Huawei лучше. Китай предложил Дональду Трампу отказаться от iPhone

Представитель МИД Китая предложил администрации президента США Дональда Трампа использовать телефоны Huawei, если чиновники обеспокоены прослушиванием президентского iPhone.

По уверениям китайских чиновников, смартфоны Huawei более безопасны, сообщает агентство Reuters.

Заявление Пекина прозвучало после того, как газета The New York Times написала о том, что китайские и российские шпионы прослушивали личный телефон Трампа, с помощью которого он "общается со старыми друзьями"

Издание утверждало, что президент США использует два официальных iPhone и один – обычный, незащищенный, в котором он хранит свои контакты.

"Я использую только правительственные телефоны, и у меня только один редко используемый правительственный сотовый телефон. История неверна!", - написал Трамп в своем блоге. Интересно, что эта запись была сделана при помощи iPhone.

Ранее НВ сообщало, что в августе 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает использование смартфонов китайских брендов в Белом доме и других правительственных учреждениях. Закон будет действовать в течение двух лет после подписания.

Чиновники опасаются, что использование аппаратного обеспечения от китайских компаний может быть угрозой безопасности, и законопроект о ограничении их присутствия в государственных учреждениях ожидался в течение нескольких месяцев. Этот законопроект был подписан президентом Трампом 14 августа и начинается двухлетний период, в течение которого необходимо внести необходимые изменения в соответствии с новыми правилами. Законопроект повлияет не только на Huawei и ZTE, но и на ряд других китайских производителей в области связи.