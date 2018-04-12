Huawei готовит первый ноутбук под брендом Honor

Бренд Honor официально объявил о том, что его первой моделью ноутбука станет безрамочный Honor Magicbook.

Ноутбук будет представлен вместе со смартфоном Honor 10 19 апреля, сообщает GizmoChina.

Основной выдающейся особенностью новинки являются ультратонкие рамки со всех сторон. Вероятно, это не будет похоже на модели ноутбуков разных брендов, которые в настоящее время находятся на рынке. В этой связи Honor Magicbook потенциально может стать очень успешным устройством.

"Мы можем увидеть первый безрамочный ноутбук, который запустит революцию, подобную той, которая уже распространяется по индустрии смартфонов", - пишут журналисты GizmoChina.

Информации о характеристиках и других особенностях новинки пока нет. Предполагается, что новинка будет стоить дешевле, чем MacBook от Apple, хотя "эти два имени и похожи".

Интересно, что изначально новость о ноутбуке от Honor была воспринята как шутка, так как первый тизер опубликовали 1 апреля. Кроме того, никакие характеристики устройства до сих пор не просачивались в Интернет.

Ранее НВ сообщало, что компания Huawei опубликовала приглашение на мероприятие, которое посвящено флагманскому смартфону линейки Honor. Это может быть первый флагманский телефон Honor, который получит двойные камеры Leica. На рекламном изображении показан Honor 10 в градиентном решении, которое напоминает цвет Twilight у флагманских Huawei P20 и P20 Pro, но все же отличается от него.