Huawei анонсировала свой первый смартфон с 8 ГБ оперативной памяти

Китайский гигант Huawei представил Honor 10 GT, который станет первым смартфоном компании с 8 ГБ оперативной памяти.

Его предшественник, Honor 10, который был запущен в апреле для Китая и в мае на международном уровне, имел на борту только 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти, пишет The Verge.

Помимо дополнительной оперативной памяти, новый смартфон будет иметь те же характеристики и внешний вид, что и обычный Honor 10. В Honor 10 GT есть 5,8-дюймовый ЖК-дисплей с диагональю 2280 x 1080 с датчиком отпечатков пальцев на кнопке Home. Он имеет выемку, где расположен передний 24-мегапиксельный датчик камеры.

Новинка также получила поддержку технологии графического ускорения GPU Turbo. Как обещает производитель, GPU Turbo увеличивает производительность графического процессора в смартфонах на 60% и снижает энергопотребление на 30%.

Смартфон построен на процессоре Kirin 970 и получил аккумулятор емкостью 3,400 мАч. На задней панели имеются две камеры с 16-мегапиксельным и 24-мегапиксельным датчиками. Также у новинки сохранился 3,5 мм разъем для наушников.

Телефон будет выпущен в Китае 24 июля. Хотя официальная цена еще не была объявлена, учитывая характеристики и внешний вид Honor 10, Honor 10 GT может стоить чуть более 2599 юаней, то есть около $400.

Ранее НВ сообщало, что власти США призвали Google отказаться от сотрудничества с китайской компанией Huawei. Изменение условий сотрудничества может привести к тому, что смартфоны бренда останутся без Android OS.