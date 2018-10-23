HTC представила первый смартфон с технологией блокчейн

Тайваньская компания HTC рассказала о характеристиках смартфона Exodus 1, который получил технологии безопасности, основанные на блокчейн-шифровании.

Производитель уже открыл предварительные заказы на новинку, пишет The Verge.

Устройство получило кошелек, который находится в защищенной зоне, "закрытой для ОС Android", как говорится в пресс-релизе. Он может использоваться для хранения ключей криптовалют или токенов, таких как, например, CryptoKitties.

Компания HTC создала специальный механизм восстановления ключей в случае потери или кражи смартфона. Данные распределяются между вашими друзьям, которые потом помогут их восстановить с помощью приложения. Платформа открыта для сторонних разработчиков, что позволяет создавать собственные приложения и кошельки.

Exodus 1 получил 6-дюймовый HD + дисплей с соотношением сторон 18: 9. Двойная основная камера состоит из сенсоров 16 Мп, камера для селфи — 8 МП с эффектом боке, смартфон способен записывать полноэкранное видео 4K при 60 FPS. Гаджет работает на чипе Snapdragon 845 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней памяти. Емкость батареи — 3500 мАч. Смартфон работает под управлением Android Oreo и обладает пыле-и водостойкостью с рейтингом IP68.

Телефон будет продаваться по 0,15 BTC или 4,78 ETH, что эквивалентно чуть более $960 на 23 октября. Платежи принимаются только в криптовалюте. Ожидаемая дата начала поставок - декабрь. Телефон будет доступен в 34 странах, включая США, Тайвань, Гонконг, Сингапур, Новую Зеландию, Великобританию, Австрию, Норвегию и другие страны Европы.

Примечательно, что новый смартфон не будет доступен в Китае, поскольку правительство страны запрещает торговлю криптовалютами. Кроме того, центральное правительство Китая разработало новое постановление, которое лишает анонимности владельцев криптовалют. Документ требует от пользователей предоставления своих настоящих имен и национальных номеров идентификационных карточек.