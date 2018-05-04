HTC назвала дату анонса флагманского смартфона U12+

Тайваньская компания HTC объявила дату анонса нового флагманского смартфона HTC U12+. Мероприятие состоится 23 мая 2018 года.

В своих блогах компания опубликовала тизер новинки с датой и слоганом "больше, чем просто совокупность компонентов", сообщает TechRadar.

На изображении видны модули для четырех камер: двух передних и двух задних. Слева, над большим батарейным блоком, на лотке SIM также есть место для слота microSD, которое указывает на возможность расширения памяти. Судя по фотографии компонентов, устройство получит только порт USB Type-C.

Остается неясным назначение двух компонентов, которые на тизере расположились над цифрой 0 в обозначении мая и над цифрой 1 в обозначении года. Судя по всему, перед нами - оптические сенсоры, которые могут использоваться для системы распознавания лиц.

По слухам, HTC U12 получит SoC Snapdragon 845, дисплей диагональю шесть дюймов и разрешением 2960х1440 пикселей, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также батарею емкостью 3420 мАч.

Также известно, что HTC U12+ защищен от попадания пыли и влаги в соответствии со стандартом IP68 и, как и предыдущие модели U11 и U11+, поддерживает технологию Edge Sense 2.0 – сенсорные боковые панели, которые позволяют управлять некоторыми функциями смартфона сжатием.