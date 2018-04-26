Глава Xiaomi пообещал выпуск новых смартфонов на Android One

Генеральный директор корпорации Xiaomi Лей Цзюнь заявил, что его компания разрабатывает новые смартфоны по программе Android One.

В частности, телефон на "чистом" Android должен появиться в линейке Redmi, сообщает GizChina.

Выступая перед репортерами в новой штаб-квартире Xiaomi в индийском городе Бангалор Лей Цзюнь подчеркнул, что Xiaomi запустит больше продуктов Android One в будущем. Глава компании отметил, что у них в планах — предлагать недорогие модели линейки Redmi без фирменных надстроек.

Сообщается, что новые модели смартфонов Xiaomi, которые будут работать на Android One, поступят на рынок в конце 2018 года.

На сегодня большинство производителей делает глубокую настройку системы Android для своих смартфонов. У Xiaomi, Huawei, Meizu и OnePlus есть MIUI, EMUI, Flyme OS и Oxygen OS соответственно. Однако для Xiaomi очень важен индийский рынок и поэтому компании внесет некоторые корректировки в свои мобильные телефоны, заменив MIUI официальной системой Android Google. Позднее эти аппараты появятся и в других странах.

В 2014 году в Google запустили проект Android One, который был призван решить одновременно две задачи: снизить себестоимость бюджетных смартфонов и показать все преимущества базового Android. Как подчеркивают в Google, "Операционная система на устройствах Android One выглядит и работает именно так, как было задумано компанией Google".

Напомним, 25 апреля компания Xiaomi провела презентацию смартфона Mi 6X, который позиционируется как гаджет для любителей мобильного фото. На презентации в Китае уверяли, что камера новинки лучше, чем у iPhone X и Oppo R15. Весьма вероятно, что на международных рынках Mi 6X будет продаваться как Mi A2, в рамках программы Android One.