Глава Xiaomi назвал лучший смартфон в мире

Руководитель компании Xiaomi Лэй Цзюнь в ходе интервью назвал iPhone X лучшим, по его мнению, смартфоном.

Лэй Цзюнь подчеркнул, что как бы сильно его корпорация не старалась выпускать отличные смартфоны по доступной цене, любой новый iPhone всегда оказывается лучшим. Именно телефоны Apple он считает самыми лучшими в мире, поскольку они обеспечивают потрясающий пользовательский опыт программного обеспечения и "железа", который не может предложить больше ни один другой производитель, хоть все к этому и стремятся.

При этом он ясно дал понять, что вся эта проблема с недостаточно хорошим пользовательским опытом касается не только Xiaomi, но и других производителей, в том числе Oppo, Huawei и даже Samsung, которая считает себя единственным реальным конкурентом Apple, пишет AKKET.

Лэй Цзюнь убежден в том, что компания Xiaomi не имеет права как-то ограничивать покупателей, поэтому они должны знать правду, согласно которой iPhone является самым лучшим телефоном в мире и с этим сейчас ничего нельзя поделать.

Также он сообщил, что сейчас многие высокопоставленные сотрудники китайский компаний, вроде Xiaomi и Huawei, за пределами публичных мест, вроде презентаций новых продуктов, пользуются именно различными поколениями iPhone, потому как находят их удобными и безопасными для повседневной эксплуатации, просто все предпочитают об этом молчать.

Также Лэй Цзюнь сообщил, что его компания будет делать все возможное для того, чтобы предоставить покупателям фирменной продукции такой же хороший пользовательский опыт, которым могут похвастаться телефоны Apple, в том числе iPhone X.

Ранее НВ сообщало, что телефоны Xiaomi могут поступить в продажу в США до конца этого года. Компания, которую называют "китайской Apple", вложила значительные средства в покупку патентов, чтобы юридически подготовиться к выходу на этот рынок.

"Мы всегда рассматривали возможность выхода на американский рынок. Мы планируем начать выход на рынок к концу 2018 года, или к началу 2019 года", - сказал Лэй Цзюнь.