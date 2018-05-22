Глава Xiaomi назвал дату презентации смартфона Mi Max 3

Руководитель компании Xiaomi Лей Цзюнь написал в сервисе микроблогов Weibo, что Mi Max 3 будет выпущен в июле этого года.

Новый фаблет Xiaomi должен получить почти семидюймовый экран, сообщает GizmoChina.

По словам топ-менеджера, Xiaomi Mi Max 3 оказался не готов "ко времени" и задержится на месяц. Прошлое поколение, Xiaomi Mi Max 2, дебютировало в июне 2017 года.

Ожидается, что Xiaomi Mi Max 3 будет оснащен 6,99-дюймовым дисплеем Full HD + и огромной батареей емкостью 5 500 мАч, которая может поддерживать технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Кроме того, он, вероятно, будет поддерживать беспроводную зарядку Qi.

Источники также предполагают, что смартфон будет оснащен двумя задними камерами, и может лишиться 3,5 мм аудиоразъема. Возможно, устройство будет оснащено сканером радужной оболочки глаза для дополнительной безопасности.

Традиционно, у смартфона будет несколько версий, которые получат разные процессоры. Так, флагманский вариант, по слухам, получит Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, а более простому варианту приписывают Snapdragon 636, 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Просочившиеся в сеть файлы прошивки дают понять, что устройство работает на операционной системе Android 8.1 Oreo.

Также представители Xiaomi подтвердили, что в конце этого месяца компания проводит мероприятие по запуску новых продуктов. Xiaomi подтвердила, что на предстоящем мероприятии в Шэньчжэне будет запущено сразу несколько продуктов, однако не назвала конкретные модели.