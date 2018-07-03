Генеральный директор Xiaomi подтвердил скорый выход смартфона Mi Max 3

Исполнительный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал через свой официальный аккаунт в Weibo фотографию розничной упаковки нового фаблета Mi Max 3.

По словам Лэй Цзюня, телефон будет представлен "в ближайшее время", пишет GSMArena.

Он также отметил, что "все говорят о конференции Mi Max 3" и просят выпустить смартфон пораньше. Утечки подтверждают, что некий безымянный телефон Xaiomi выйдет в Китае в этом месяце.

Xiaomi Mi Max 3, по всей видимости, получит 6,9-дюймовый экран 18: 9 с разрешением 1080x2160 пикселей, процессор Snapdragon 710 или Snapdragon 636 и аккумулятор емкостью 5 500 мАч.

Также ожидаются разъемы USB Type-C и 3,5 мм для наушников, 3/4/6 ГБ оперативной и 32/64/128 ГБ постоянной флеш-памяти. Операционная система - Android 8.1 Oreo с надстройкой MIUI.

На задней панели цельнометаллического корпуса находится двойная камера с основным 12-мегапиксельным сенсором. Фронтальная камера на 8 мегапикселей. По некоторым данным, цена на Xiaomi Mi Max 3 будет стартовать примерно с $260.

Ранее НВ сообщало, что компания Xiaomi зарегистрировала новый бренд для смартфонов. Торговая марка называется POCOPHONE, и первый телефон под этим брендом уже прошел сертификацию. Xiaomi подала заявку в ЕС на товарный знак POCOPHONE еще в конце мая. Таким образом, есть высокая вероятность, что эти смартфоны появятся в Европе.