Hello, konnichiwa. 36 каналов для изучения языков, на которые стоит подписаться в Telegram – выбор редакции

Telegram постепенно становится реальной альтернативой Facebook. Кроме возможности для общения он предлагает также множество интересных каналов на любую тематику. Мы собрали самые интересные, на наш взгляд, каналы, для изучения иностранных языков.

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Английский язык

Учи Английский: Английский язык — Канал для тех, кто только начинает учить английский язык.

English Radio — Канал, который больше подойдет для тех, кто уже знает английский на базовом уровне и хочет совершенствоваться дальше. Здесь не изучают правила, а внимание сосредоточено именно на лексике — аудиозадания, разные идиомы, изучение слов через песни и даже сленг.

Английский — Подборки слов и словосочетаний, объединенные общей темой. Канал удобен тем, что можно учить лексику, посвященную нужной вам тематике. В то же время, можно упустить то, что в ближайшем будущем не понадобится.

Записки учителя — Изучение английского по личному опыту — блог девушки, вышедшей замуж за калифорнийца.

Your Perfect English — И еще один авторский канал — на этот раз от лингвиста-переводчицы по имени Ева. Особое внимание девушка уделяет грамматике, лексике в контексте и произношению. Для уровня Intermediate и выше.

Slang Bang! / Слэнг Бэнг! — Канал для тех, кто уже более-менее знаком с английским. Тут вам не будут объяснять правила и грамматику. Здесь каждый день выкладывают по 5 сленговых выражений на различную тематику — от переедания до «женщины, которая должна смириться с временной смертью своих отношений тогда, когда ее муж смотрит серию футбольных матчей».

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Hot Chicks – Здесь рассказывают или об интересных идиомах, или объясняют разницу между похожими словами (к примеру, advice и advise). В один пост входит одна пара слов или одно выражение.

Мувислэнг — Изучайте сленговые выражения, которые сопровождаются подходящими гифками из любимых фильмов и сериалов.

Story — Для тех, кто уже более-менее освоился в английском, подойдет коллекция текстов англоязычных писателей. Тут представлена краткая аннотация того, что вы будете читать и примерно количество времени, которое уйдет на чтение.

Другой английский — Авторский блог лингвиста и преподавателя английского языка Михаила Ротова, который рассказывает как о правилах языка, так и рассуждает о применении разных выражений.

Пластилиновый английский — Тоже не самый типичный способ изучения языка, но помимо обычных подборок со словами, Елена Гапонова, автор канала, отыскивает разные статьи (как развлекательные, так и расследования) на английском. Совмещаем полезное с полезным!

Французский язык



French Every Day — Канал, который подойдет как для совсем начинающих учить язык, так и для тех, кто уже немного продвинулся и может немного parle français. Ежедневные авторские материалы с пояснениями на русском языке.

Французский в удовольствие — Еще один канал для новичков, собирающий тематические подборки слов — самый простой способ поднять свой словарный запас.



J'aime le français — Автор выбрал интересный подход — он отмечает сложность лексики цветом картинок — синий для начинающих, зеленый для среднего уровня, оранжевый — для продвинутых пользователей, а красный — для всех. Также авторы делятся фильмами и книгами на французском.

French slang — Без сленга никуда.

Le Big Mac/французский язык — Описание канала настолько вкусное, что позволим себе процитировать: «Открываем вино, макаем круассан в кофе и наслаждаемся процессом изучения».

Испанский язык

Español — И вновь стартуем с канала для начинающих. Тут проводят целые уроки по испанскому — вы выполняете задания (читаете текст, правила, диалоги), а после них пополняете свой вокабуляр.

Мой Испанский! — Тут концепция очень простая — небольшие фразы с переводом и транскрипцией, иногда разбавленные правилами языка.

Español Adentro — Нельзя обойти стороной и каналы для тех, кто учит язык давно. Здесь вы не найдете грамматических правил или подборок слов — здесь авторы собирают и публикуют статьи про испанскую культуру и традиции.



Испанский язык — Авторский канал испанки по имени Антия Мартинез, которая уже пять лет преподает свой язык. Помимо небольших заданий и изучения новых слов, девушка собирает еженедельные подборки интересных статей на испанском. А еще записывает аудиосообщения с идеальным испанским — прекрасная мотивация!

Испанский с Друзьями — Книги, журналы, учебники для изучения испанского языка. Автор обещает найти для вас любую книгу — стоит его об этом только попросить.

StudySpanishBot — Бот для изучения испанского. В нем можно выбрать тематику и количество сообщений с заданиями, которые он будет вам присылать. Задание простое — вы должны перевести слово.

Португальский язык

Португальский — Канал для людей, которые не ищут легких путей в жизни и решили изучить португальский язык. Параллельно автор также рассказывает истории о Бразилии.

Немецкий язык

Немецкий язык — Традиционно начинаем с канала для новичков.

Немецкий язык на стиле — Автор канала обещает «показать, написать и рассказать», как быстро, но эффективно начать пользоваться немецким языком. Кармела (так зовут девушку-автора) даже подготовила рабочую тетрадь для новичков. Выполнив все задания в тетради, вы будете полностью готовы к сдаче экзамена А1 (знание немецкого языка на элементарном уровне).

deutsch lernen — Евгений изучает немецкий с нуля, делится своими успехами, подсказками и лайфхаками.

LearningGermanBot – Еще один бот для изучения языков. Помогает с лексикой и закреплением грамматики.

Итальянский язык

Итальянский язык — Небольшой канал, собирающий тематические подборки слов и идиом.

Китайский язык

Китайский язык — Первый телеграмм-канал, посвященный китайскому языку. Здесь изучают иероглифы, а также есть много диалогов, которые можно прослушать и проговорить.

Курс китайского — Второй канал этих же авторов, посвященный грамматике.

Как выучить китайский — Советы и лайфхаки от учителя китайского языка.

Японский язык

ШКОЛА ЯПОНСКОГО Строгого режима — Тут вы сможете взяться за свою базу японского языка, подтянуть ее и переходить на следующие уровни. Уроки сопряжены с аниме, картинками и статьями.

Японский язык — Здесь изучают иероглифы — их историю, а также значения.

Japanese Club — Японский развлекательный канал, где помимо уроков и обучалок можно найти разные учебники и даже расслабиться порассматривав красивые фотографии.

Solovina. В качестве бонуса прикрепляем еще два канала про украинский язык, ведь иностранные языки — это хорошо, а знать и правильно говорить на родном — закон: Корректаріум