09 октября 2018, вторник

Google выпустит Pixel 3 в новом "не розовом" цвете

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Описание нового смартфона
Фото: gsmarena.com

Описание нового смартфона

Вечером 9 октября компания Google представит новое поколение своих смартфонов Pixel, которые будут представлены в трех цветах.

Эти цвета получат оригинальные названия Clearly White, Just Black и Not Pink, то есть "Явно белый", "Исключительно черный" и "Не розовый", сообщает GSMArena

На данный момент уже известна большая часть деталей, которые касаются Google Pixel 3 и Pixel 3 XL. Снимок официальной брошюры подтверждает не только названия цветов, но и подробности об экранах.

Диагональ дисплеев Google Pixel 3 и Google Pixel 3 XL составит 5,5 и 6,3 дюйма соответственно. Их разрешение должно составить 1080р. Если эта информация подтвердится, то новинки получат дисплеи более низкого разрешения, чем предшественники.

Это может указывать на то, что Google переходит на другую панель AMOLED, чем P-OLED от LG, возможно, на панель от Sharp.

Ранее источники сообщали, что у старшего брата 3 XL ожидается монобровь, в которую поместят сенсор и фронтальную камеру. Базовый же Pixel 3 получит стандартную верхнюю панель, где все линзы сместят в левую часть дисплея.

Новые смартфоны укомплектуют топовым процессором Snapdragon 845. Обеим моделям прогнозируют наличие оперативной памяти в 4 Гб, а для хранения данных будет предусмотрено от 32 Гб. По мнению инсайдеров, стоимость Pixel 3 начнется с $650, что позволяет предположить наценку на топовую версию Pixel 3 XL в сотню-другую долларов.

 

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