Google случайно подтвердила релиз смартфона Pixel 3

В исходном коде Android Open Source Project удалось обнаружить упоминание нового смартфона – Pixel 3.

Какие-либо технические подробности нового устройства при этом не раскрываются, пишет Mashable.

Android Open Source Project - это проект с открытым исходным кодом под Android. Это своего рода конструктор, набор элементов, блоков, связок, перемычек, сделанных в виде набора команд-кодов. Каждый желающий может зайти на сайт проекта AOSP, скачать самые последние разработанные коды, и создавать на их основе свои программы.

И вот упоминание нового смартфона нашли в коде этого проекта, в пользовательском интерфейсе Auto Selection Network для стандарта HAL V_1_2, который "поддерживает только Pixel 3". "Поэтому мы установили флаг для определения того, какой пользовательский интерфейс Auto Selection Network должен использоваться в зависимости от типа устройства", - говорится в комментариях к коду.

По правилам Google , разработчик, работавший над интерфейсом Auto Selection Network, был обязан использовать кодовое название для скрытного обозначения будущей новинки, однако он допустил оплошность и использовал настоящее наименование.

По всей видимости, в гаджете будет реализована функция Project Treble, которая существенно упростит процесс обновления.

Отдельно отмечается, что этот смартфон не следует путать с доступным телефоном Pixel, который может появиться в конце 2018 года. Судя по всему, этот смартфон не получит имя Pixel 3.

Google планирует запустить смартфон среднего уровня Pixel, ориентированный на чувствительные к цене рынки, такие как Индия, в июле-августе, а его следующий флагманский смартфон с поддержкой Pixel "может выйти на рынок в районе праздника Дивали", - есть во второй половине октября.