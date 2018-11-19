Google разрабатывает смартфон Pixel 3 Lite среднего уровня - СМИ

В руки журналистов попал смартфон среднего уровня от Google под кодовым именем Sargo.

Снимки устройства получило издание Rozetked, которое подчеркивает, что первую информацию о новинке нашли в начале октября в коде ARCore.

Внешне Sargo, который, вероятно, получит в итоге имя Pixel 3 Lite, напоминает Pixel 3. Справа расположена качелька громкости, над ней ярко-зеленая кнопка питания, слева слот под SIM-карту (в обычных Pixel 3 и 3 XL он снизу), внизу разъем Type-C, динамик и микрофон стилизованный под динамик, наверху второй микрофон и разъем для наушников 3.5 мм.

Сзади выступающая камера и сканер отпечатков пальцев. Материал корпуса — пластик, хотя во флагманских Pixel 3 используется стекло.

Смартфон оснащен 5,56-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2220×1080 пикселей — 444 точки на дюйм. Никаких вырезов в экране нет, но есть симметричные выступы сверху и снизу, как и в Pixel 3. Спереди один разговорный динамик.

В качестве процессора используется 8-ядерный Snapdragon 670, выполненный по 10-нанометровому техпроцессу с графическим чипом Adreno 615. Процессор поддерживает флэш-память стандарта UFS 2.1 и eMMC 5.1. Оперативной памяти в смартфоне 4 ГБ, встроенной 32 ГБ. Слота под microSD нет.

Основная камера одна с разрешением 12 Мп и двойной вспышкой, фронтальная одна на 8 Мп. Журналисты уверяют, что камера новинки - такая же как у обычного Pixel 3 и по качеству не уступает.

Google, как и раньше, выбирает кодовые имена смартфонов из списка рыб. Sargo — вид рыб из семейства спаровых. Ожидаемая стоимость Pixel 3 Lite Sargo — $400-500. Возможно, новинку покажут в конце года или в первом квартале 2019 года.