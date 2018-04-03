Google планирует выпустить смартфон среднего ценового сегмента

Alphabet, материнская компания Google, собирается выпустить смартфон серии Pixel среднего уровня.

Это устройство будет предназначено в первую очередь для развивающихся рынков, сообщает Economic Times of India.

Высшее руководство Google раскрыло детали планов расширения ассортимента своих гаджетов на торговых встречах, проведенных в Малайзии, Великобритании и США в прошлом месяце. В некоторых встречах приняли участие индийские ритейлеры.

По их словам, Google планирует запустить смартфон среднего уровня Pixel, ориентированный на чувствительные к цене рынки, такие как Индия, в июле-августе, а его следующий флагманский смартфон с поддержкой Pixel "может выйти на рынок в районе праздника Дивали", - есть во второй половине октября. Материнская компания Google будет активно сотрудничать с местными ритейлерами и фирмами, включая дистрибьютора электроники Redington и оператора 4G-связи Reliance Jio.

Издание сомневается, поступит ли сравнительно дешевый Pixel в продажу в Западной Европе и США. Также не совсем понятно, относится ли к "чувствительным к цене рынкам" Украина.

Также Google планирует выпустить свои смарт-колонки Google Home и Google Home Mini, которые конкурируют со спикерами Echo Amazon, в Индии к концу этого месяца. Среди других ожидаемых новинок - премиальный ноутбук Pixelbook и устройства домашней автоматизации Nest, такие как "умные" термостаты, дверные звонки, сигнализации и датчики дыма.

Дебютировавшие в прошлом году Google Pixel 2 и Pixel 2 XL предлагаются за $649 и $849. Среднеуровневый Pixel должен предложить потенциальным покупателям более доступный вариант.