Google готовится выпустить умные часы Pixel - СМИ

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Google может выпустить собственные умные часы

Google может выпустить собственные умные часы

На презентации продуктов Google в начале октября компания может показать первые в своей истории смарт-часы.

Часы от Google будут построены на платформе Wear OS, сообщает Android Police

Популярный инсайдер Эван Бласс уверяет, что вместе с анонсом третьего поколения Pixel/Pixel XL и второго поколения наушников Pixel Buds, компания Google покажет собственные часы под брендом Pixel.

В то же время, немецкий сайт Winfuture со ссылкой на собственный источник уверяет, что на рынок будет выпущено сразу три модели умных часов Google, имеющих кодовые наименования "Ling", "Triton" и "Sardine".

Судя по всему, часы будут работать под управлением фирменной операционной системы Google: Wear OS, которая ранее именовалась Android Wear. 10 мая была опубликована вторая Public Beta этой системы. В частности, разработчикам теперь доступна технология Actions, которая позволяет сторонним приложениям работать с голосовым ассистентом Google.

Предположительно, за работу устройств может отвечать новый чип для носимой электроники компании Qualcomm. А внимание Google к развитию Wear OS заставляет предположить, что в часах Pixel будет реализована корректная работа с Assistant.

Ранее НВ сообщало, что в следующей версии Android появится усовершенствованный режим «не беспокоить». Он научится включаться автоматически, когда смартфон лежит экраном вниз. Новая ОС первым делом появится в «пикселях» и на устройствах Android One. Причем бета-версия – уже совсем скоро. 

 

 

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