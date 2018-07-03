Фокус в деталях. Советы по фотографии в режиме апертуры

В рамках спецпроекта о фотографии, НВ представляет второй из серии материалов про разные виды фотосъемки. В этой статье мы разберемся, что такое режим апертуры на камере смартфона и как правильно им пользоваться.

Технологии современной фототехники, в определенной мере, избаловали рядового фотографа. Еще пару десятков лет назад, наличие даже самой обычной аматорской камеры обязывало ее владельца разбираться в том, что такое пентапризма, экспонометр, шторно-щелевой затвор, не говоря уже о разных видах и характеристиках фотопленки.

Сегодня же цифровые инновации позволяют делать хорошие фотографии любому человеку, даже без малейшего представления о том, как функционирует его камера.

Хотя, знание того, как происходит процесс фотографии и что на него влияет, все же, улучшает вашу приспособленность к съемке в разных условиях, и непременно отразиться на конечном результате.

Чтобы понять, как функционирует апертура, а точнее – апертура диафрагмы камеры, стоит изучить строение человеческого глаза. Ведь принцип работы фототехники скопирован именно с органов зрения человека.

Хрусталик глаза соответствует линзе объектива, сквозь которую мы смотрим на изображение; зрачок является аналогом апертуры диафрагмы, которая контролирует количество света и резкость картинки; и мозг фотоаппарата – матрица, – то же самое, что и сетчатка глаза, на которую проецируется перевернутое изображение и интерпретируется нами как окружающая реальность.

В зависимости от состояния здоровья человека, и от характеристик камеры, все эти детали могут быть разного качества и иметь разные возможности.

Апертура диафрагмы контролирует количество света, которое попадает в кадр и отвечает за резкость фотографии в отдельных местах. К сожалению, у человеческого глаза этот режим всегда автоматический, и мы не можем управлять процессами сужения и расширения зрачка при разной окружающей обстановке.

Но в линзах фотоаппаратов и некоторых смартфонов, функцию апертуры поддается настройке и обозначается фокусным расстоянием F. Чем ниже число F – тем больше открыта диафрагма и больше света попадает в камеру, и, соответственно, чем выше – тем меньше света поймает ваша камера.

Теперь, для того, чтобы попрактиковаться в фотографии в режиме апертуры не обязательно доставать дедовский «Зенит» и смотреть, как механические шторки по краям линзы закрывают и открывают пространство в объективе.

Новый флагманский смартфон Huawei P20 Pro имеет отдельный режим ручной апертуры. Кроме этого, характеристики диафрагмы его трех камер, произведенных совместно с немецким фотобрендом Leica, не уступают современным зеркальным фотоаппартом.

У стандартного широкоформатного объектива современной камеры, максимально открыть диафрагму можно до значения f/3,5. Все три камеры Huawei P20 Pro способны пропускать больше света и имеют рекордные на рынке показатели фокусного расстояния – f/1,6, f/1,8 и f/2.4.

Из-за размеров линзы, вы не сможете заметить разницы в изменении апертуры диафрагмы, но эта функция значительно приукрасит вашу фотографию, и придаст ей неповторимого художественного эффекта.

Фотограф Евгений Малчик объясняет, чем полезен режим апертуры:

«Работа диафрагмы на смартфонах немного отличается от зеркальных камер, но имеет тот же принцип. Для широкого понимания, апертура диафрагмы на смартфоне – это новые возможности самостоятельно управлять количеством подачи света в камеру и фокусным расстоянием.

Чем больше будет открыта диафрагма – тем больше света будет попадать в кадр, соответственно, если ее закрывать – света будет попадать меньше. От этого зависит конечный результат – светлая или темная фотография.

Также диафрагмой регулируется фокусное расстояние.

Чем больше диафрагма открыта – тем меньше фокусное расстояние, то есть количество объектов, которые попадают в резкость, будет меньше. Обратная ситуация с закрытой диафрагмой.

Более открытой диафрагмой – что дает меньшее фокусное расстояние – удобно фотографировать портреты, мелкие детали и различные виды предметных съемок, когда объект будет в фокусе, а его фон сильно размываться, так называемое «боке».

Закрытая диафрагма – что дает большее фокусное расстояние – удобная для работы с детализированными фотографиями – пейзажи, общие планы и тому подобное».

Помимо режима апертуры диафрагмы, модель Huawei P20 Pro оснащена сразу четырмя умными автофокусами с эффективным диапазоном в три метра.

С помощью этих функций, даже при максимально открытой диафрагме, вы можете добиться необходимого светового эффекта, размытия деталей и фокусировки на нужных вам предметах, просто нажав на них на экране.

Но даже настраивая апертуру диафрагмы вручную, смартфон Huawei P20 Pro не оставит фотографа без вспомогательных функций, которые значительно улучшат качество фотографии на входе, без дополнительных обработок.

Новый датчик цветовой температуры гарантирует наиболее точную цветопередачу и цветовой резонанс, что придаст вашим фотографиям наибольшей естественности и реальной, насыщенной цветовой гаммы.

А рекомендуемая функция искусственного интеллекта поможет вам распознать любые объекты и пейзажи в реальном времени. Благодаря этой технологии, как только объект или место идентифицируются, смартфон автоматически вносит корректировки для получения наивысшего качества фотографии.

Также, камера P20 Pro наделена технологией интеллектуальных световых эффектов. Эту функцию можно настроить автоматически в зависимости от предмета или места съемки.

Например, когда пользователь снимает голубое небо, пляж, собаку или человека, камера может определить эти объекты и подстраивать свои характеристики для точнейшей передачи изображения.

Ну и один из самых главных интеллектуальных помощников креативному фотографу, который решил многолетнюю проблему фотографии с режимом ручной диафрагмы – размытость снимков.

Мощные камеры Huawei P20 Pro фиксируют даже мельчайшие детали, как при искусственном, так и при естественном освещении, позволяя создавать профессиональные фото с эффектом боке.

Теперь вам решать, какие детали помещать в кадр, когда делать объект съемки четкий, а фон размытым, и наоборот.

Если же вы не смогли сделать снимок так, как хотели и упустили нужный момент, – камера позволяет регулировать фокус, размытие фона и добавлять световые эффекты на любой участок готового снимка, так что ни один ваш кадр не пропадет.

Вдобавок к режиму апертуры, смартфон оснащен функцией 3D-освещения, благодаря которой каждое селфи или портретное фото будет обрабатываться интеллектуально и создавая эффект студийного освещения.

Уже в следующей статье НВ расскажет про новые технологии ИИ камеры Huawei P20 Pro, и поделиться секретами, как сделать профессиональное фото с помощью современного смартфона.