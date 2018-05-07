Флагманский смартфон Xiaomi представят 23 мая

В конце мая компания Xiaomi официально анонсирует смартфон Mi 7 и браслет Mi Band 3.

Такие данные предоставил СМИ известный китайский инсайдер @IceUniverse, сообщает GizmoChina.

Также отмечается, что запуск Xiaomi Mi 7 состоится в Шэньчжэне. Китайские инсайдеры предполагают, что в ближайшие дни начнется череда утечек как о новом смартфоне, так и браслете Mi Band 3.

Экран устройства получит вырез в верхней части, как у iPhone X. Предположительно, обычный Mi 7 получит экран OLED диагональю 5,6 дюйма с разрешением FHD+, а увеличенная версия Mi 7 Plus экран того же типа диагональю 6,1 дюйма.

Новинка будет оборудована процессором Snapdragon 845. Отмечается, что смартфон Xiaomi Mi 7 получит двойную тыльную камеру на основе сенсоров с 12 и 20 млн пикселей, а также фронтальную 20-мегапиксельную камеру. Объём оперативной памяти составит 6 Гбайт, вместимость флеш-модуля — 64 Гбайт.

Xiaomi Mi 7 является одним из самых важных продуктов для компании в этом году. Предполагалось, что гаджет дебютирует в первом квартале этого года. Однако китайский производитель решил представить модель Mi MIX 2S раньше, чем Mi 7.

Ранее НВ сообщало, что китайский магазин GoldWay начал принимать заказы на смартфон Xiaomi Redmi S2. При этом анонс нового гаджета намечен только на 10 мая. Продавец обещает, что Xiaomi Redmi S2 получит процессор Qualcomm Snapdragon 625, работающий с 3 ГБ оперативной памяти и накопителем на 32 ГБ.