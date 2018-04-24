Флагманский смартфон OnePlus 6 получит стеклянный корпус

Генеральный директор компании OnePlus Пит Лау сообщил, что OnePlus 6 получит стеклянный корпус, который будет дополнен стальным каркасом.

По словам Лау, сделано все, чтобы новинка вызывала "чувство целостности", пишет TechRadar.

"То, как стекло меняется при различном освещении, является особенно важной задачей - команда дизайнеров OnePlus проверила более 70 прототипов стекла, прежде чем выбрать лучший", - подчеркнул Пит Лау.

Это не первый случай, когда OnePlus использовал стекло на телефоне, хотя модель OnePlus X, которую выпустили в 2015 году, была доступна в двух вариантах - стекле и керамике. Однако в модели OnePlus 6 будут применены новые технологии.

"В задней части OnePlus 6 есть пять печатных слоев Nanotech Coating, это впервые в индустрии смартфонов. Мы применили 5 слоев покрытия Nanotech вместо 3, хотя степень разделения между каждым слоем чрезвычайно тонкая и трудно различима", - добавил Пит Лау.

По слухам, гаджет получит 6.28-дюймовый экран с вырезом и соотношением сторон 19:9. За работу устройства будет отвечать процессор Snapdragon 845, также смартфон получит 6/8 ГБ ОЗУ и 64/128/256 ГБ ПЗУ. Новинку оснастят двойным основным модулем камеры на 16 Мп + 20 Мп, батареей на 3450 мАч с поддержкой быстрой зарядки Dash Charge V2. Анонс смартфона может состояться 18 мая.

Добавим, компания OnePlus готова предоставить возможность предпродажного тестирования OnePlus 6 нескольким пользователям. Чтобы попытать счастья в акции, достаточно заполнить онлайн-анкету и ждать результатов. Заявки на участие в лотерее принимаются до 5:00 по Киеву 2 мая включительно.

Ранее НВ сообщало, что производитель чехлов Olixar опубликовал изображение смартфона OnePlus 6 в защитном бампере, на котором видна вертикальная двойная камера. При этом сенсорный датчик отпечатков пальцев расположен ниже модуля основной камеры.