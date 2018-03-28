Флагманский смартфон OnePlus 6 может получить деревянную заднюю панель

Известный инсайдер Эван Бласс опубликовал снимок следующего смартфона компании OnePlus - с деревянной задней панелью.

По снимку можно предположить, что деревянная структура на OnePlus 6 - несъемная, пишет The Next Web.

Деревянная задняя панель напоминает о смартфоне OnePlus One, у которого были съемные задние пластины с интересными текстурами, включая песчаник и дерево. С тех пор компания использовала металлические корпуса, но пыталась сохранить дух первого аппарата за счет дизайна, в том числе - дизайна фирменных чехлов. Но это не то же самое, что текстуры, встроенные в сам телефон.

Дерево сзади также позволяет предположить, что OnePlus, наконец, реализует беспроводную зарядку на новом телефоне. Металл не очень хорошо сочетается с беспроводной зарядкой, но стекло, пластик и дерево работают отлично. Было бы разумно предположить, что задняя часть из стекла будет стандартным вариантом, а деревянная - опцией.

На фотографии также можно рассмотреть сдвоенную основную камеру в центральной верхней части задней панели. Модули камеры расположены вертикально. Под камерой находится дактилоскопический датчик. На нижней панели видны разъемы 3,5 мм и USB-C, отверстие микрофона и решетка громкоговорителя.

Предыдущие слухи приписывали смартфону OnePlus 6 дисплей диагональю 6,28 дюйма и разрешением 2280 х 1080 пикселей, процессор Snapdragon 845, 6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ встроенной памяти.

OnePlus 5 был выпущен в июне 2017 года, а это значит, что следующую модель стоит ожидать в середине 2018. Впрочем, некоторые слухи указывают на более ранний выпуск смартфона OnePlus 6.

Ранее НВ сообщало, что в Китае представили смартфон Oppo R15, который, вероятно, выйдет на международный рынок под именем OnePlus 6. Судя по всему, OnePlus 6 получит дисплей с вырезом как у iPhone X и соотношением сторон 19:9. Однако, задняя панель R15 выполнена из стекла, а не из дерева.