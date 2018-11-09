Флагманский смартфон Nokia 9 PureView могут показать уже в этом году

Несмотря на слухи о дебюте необычного смартфона с 5 камерами на выставке Mobile World Congress (MWC) 2019 в феврале, гаджет могут представить значительно раньше.

Источники в Китае уверяют, что HMD Global может запустить телефон Nokia 9 PureView через несколько недель, пишет GizmoChina.

Источники отмечают, что компания HMD Global столкнулась с некоторыми проблемами в производстве установки основной камеры на пять модулей в Nokia 9 PureView. Тем не менее, свежая информация показывает, что гаджет уже поступил в производство и представить новинку могут в течение нескольких недель.

На серверах обновлений HMD Global уже появилось программное обеспечение, предназначенное для флагмана Nokia 9 PureView. Смартфоны, для которых предназначено ПО, обозначаются кодовым именем Olympic. На то, что это именно Nokia 9, указывает количество камер. Их пять, как и колец в логотипе Олимпийских игр.

Nokia 9 PureView, скорее всего, станет первым смартфоном в мире с пятью задними камерами. Ожидается, что блок камер от ZEISS получит вдобавок большую светодиодную вспышку и модуль лазерной автофокусировки.

На задней стороне нового смартфона Nokia 9 можно увидеть семь "колец": пять из них являются камерами, шестое — светодиодным блоком вспышки, а седьмое (справа) — двойным датчиком глубины. Оптика будет создана в сотрудничестве с компанией Zeiss.

Ожидается, что Nokia 9 будет работать на Android 9 Pie, получит чип Qualcomm Snapdragon 845, до 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ внутренней памяти. Цены на устройство пока неизвестны.

Ранее НВ сообщало, что Nokia готовит новый кнопочный телефон с поддержкой 4G. Согласно данным Cyber ​​Media Research (CMR), рынок кнопочных телефонных аппаратов с 44,5 миллионами поставок во втором квартале этого года зарегистрировал рост на 34% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. В частности, компания HMD Global ежегодно продает больше телефонов, чем смартфонов под брендом Nokia.