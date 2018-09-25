25 сентября 2018, вторник

Флагманский смартфон Huawei показали на рендерах

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Так будет выглядеть новый флагман Huawei
Иллюстрация: androidpure.com

Так будет выглядеть новый флагман Huawei

В сети появились первые качественные рендеры грядущего флагманского смартфона Huawei Mate 20 Pro.

На снимках обращает на себя внимание тройная камера с квадратной организацией, пишет TechRadar

Новые рендеры показывают Mate 20 Pro в синем силиконовом чехле, а также крышку чехла, где часть экрана остается свободной, чтобы показывать постоянно отображаемую информацию на экране (в том числе - время и дату).

Похоже, что Mate 20 Pro не получит каплевидную выемку в верхней части, как, например, Mate 20. Вместо этого он получит более традиционный вырез дисплея, возможно, чтобы получить технологию сканирования лица.

На задней панели расположена тройная камера Leica в квадратном оформлении. Дактилоскопический датчик должен быть встроен под экран.

Согласно более ранним утечкам, младшая модель получит 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей, а старшая — 6,9-дюймовый AMOLED. Также смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro получат аккумулятор емкостью 4200 мАч и поддерживают беспроводную зарядку.

Известно, что Huawei Mate 20 Pro, как и обычный Mate 20, получит новый восьмиядерный процессор Kirin 980, выполненный по 7-нм техпроцессу. Флагманский гаджет оснастят 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти без возможности расширения. Ожидать нужно также Android 9.0 с графическим интерфейсом EMUI 9.0.

Huawei представит Mate 20 Pro на специальном мероприятии 16 октября, наряду со стандартным Mate 20.

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