Флагманский смартфон Honor 10 показали на живых фото

Судя по фото, компания Huawei оснастит свой грядущий смартфон Honor 10 экраном с вырезом в верхней части.

Первые изображения этого гаджета просочились на Weibo, аналог Twitter в Китае, сообщает GSMArena.

Смартфон скрыт внутри громоздкого чехла, но многие детали можно рассмотреть. Судя по этим фото, Honor 10 спереди будет похож на Huawei P20/P20 Pro. У него такой же вырез в экране и сканер отпечатков пальцев в нижней части гаджета. Также видно, что у него имеется двойная основная камера.

Датчик отпечатков пальцев находится спереди и может использоваться как кнопка "Домой", поскольку он окружен тем, что выглядит как емкостные навигационные клавиши.

Согласно более ранним слухам, модель Honor 10 оснастят чипом Kirin 970. Также новинка получит 4/6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ постоянной. Смартфон будет работать под управлением Android 8.1 Oreo, поверх которого установят оболочку EMUI 8.1.

Отмечается, что в прошлом году модель Honor 9 была официально представлена в июне. Поэтому, возможно, именно в июне текущего года будет презентован преемник этого смартфона.

Ранее НВ сообщало о том, что на презентации в Париже компания Huawei представила роскошный смартфон Porsche Design Mate RS с 512 ГБ оперативной памяти. В дополнение к рекордному объему памяти, телефон имеет два считывателя отпечатков пальцев: один на задней панели и один встроенный под 6-дюймовым OLED-экраном.