Фильмы, путешествия и билеты. 20 Telegram-ботов, на которые стоит подписаться – выбор редакции

Мы собрали самые полезные чат-боты в Telegram, которые помогут отследить посылку, выгодно купить билет на поезд и даже научить программированию.

Если вы еще не следите за каналами НВ — подписывайтесь на наш Telegram, Мнения Нового Времени и Viber!

БамперБот – бот, который поможет сориентироваться, если вдруг вы или кто-то из ваших знакомых попадет в аварию. Также может рассказать о страховых выплатах.

iGovBot – если вы еще не получили биометрический загранпаспорт – iGov должен вам помочь. Он найдет вам свободное место в онлайн-очереди и пришлет уведомление.

Weatherman – детальный прогноз погоды. Можно настроить, чтобы бот писал вам строго в определенное время.

Нова Пошта – здесь можно отследить статус своей посылки на Новой Почте.

УКРПОШТА – бот Укрпочты умеет не только отслеживать статус посылки, но и искать отделения, а также рассчитывать стоимость услуг.

Киноман 2.0: фильмы и сериалы – а этот бот посоветует фильм под любое настроение.

RailwayBot – бот помогает мониторить и отыскивать самые лучшие железнодорожные билеты на внутренние маршруты нашей страны. Также распознает аудиосообщения. Вы сами настраиваете откуда и куда хотите ехать, удобное для вас время, а также класс билетов – бот сам ищет свободные места и присылает их, когда они появляются.

DeLorean – бот-органайзер, который напоминает вам, о ваших планах - время ведомления вы выбираете сами. Название бота обыгрывает машину DeLorean DMC-12 из фильма «Назад в будущее», благодаря которой можно было путешествовать во времени.

To PDF – создает из различных форматов (.doc, .docx, .odt, .txt и .jpg) pdf-файлы.

Programming – бот, который обучит вас программированию, а также поможет подобрать тот язык, который нужен именно вам.

Игра "Привет незнакомец!" – попробуйте поиграть в квест-игру.

PollBot – нужно принять какое-то групповое решение? Этот бот помогает создать опрос.

Multitran Bot – бот-переводчик, поддерживающий много языков и выдающий много вариантов перевода, контекстов и т.д.

Викторина от Панды; ЧГК – застряли в пробке? Эти боты-викторины помогут отвлечься.

[CG] City Guide – хороший бот для жителей Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Донецка (тут, правда, функционал работает не полностью). Он поможет вам найти место, где провести время – кафе, бары, кинотеатры и прочее. Простой обмен – вы ему геолокацию и свои пожелания, он вам места. Также есть прогноз погоды и курс валют.

Unexplored City –travel-бот по интересным местам Украины. Также работает при помощи геолокации – вы отправляете ему свое местоположение, а он находит ближайшие интересные маршруты, информацию про них и фотографии. Боту всего полгода, поэтому информация пока в основном по Киеву, но разработчики обещают добавить и другие города.

MyCookBot – хотите что-то приготовить? Напишите, что у вас есть (или что хотите использовать), и получите список рецептов. Выбираете блюдо – и вуаля, у вас есть полный список необходимых ингредиентов, рецепт блюда и его фотография.

DOGSFRIENDLY – если вы собачник и хотите узнать новые места, где можете выгулять своего друга – вам сюда. Также бот по вашей геолокации сможет подобрать вет-клинику, магазин и даже кафе.

OpenDataUA – хороший бот для журналистов, юристов, активистов или просто интересующихся людей. Ищет информацию по компаниям.