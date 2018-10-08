Facebook выпустила умный дисплей для видеоконференций

Компания Facebook выходит на рынок гаджетов и анонсировала два своих первых устройства: умные дисплеи Portal и Portal +.

Эти два продукта похожи по форме на Amazon Show, сообщают журналисты The Next Web.

Portal позиционируется, в первую очередь, как устройство для видеозвонков: с помощью него можно общаться с контактами из Facebook Messenger. Они могут быть расположены в любом месте дома, что позволяет пользователю разговаривать с друзьями и семьей.

Facebook Portal оснащается экраном диагональю 10,1 дюйма и разрешением 1280 х 800 пикселей, динамики на 10 Вт расположены понизу. Portal+ получил экран диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920 x 1080 пикселей, динамики на 20 Вт. Экран может переключаться из вертикального режима в горизонтальный, и наоборот.

Этот большой экран отлично подходит для групповых вызовов. Portal поддерживает групповые звонки до семи человек за раз, что "звучит довольно неплохо". Тем не менее, каждый участник должен использовать Facebook Messenger, который не является стандартным мессенджером для деловой переписки.

Portal может похвастаться некоторыми приятными усовершенствованиями искусственного интеллекта, которые хорошо подходят для звонков с громкой связью. Один из них, Smart Camera, автоматически поворачивается, чтобы все участники диалога были в кадре, в то время как Smart Sound минимизирует фоновый шум и подчеркивает голос человека.

Новинка поставляется с эффектами дополненной реальности в стиле Snapchat, подобными тем, которые доступны в историях Facebook.

Самым большим сюрпризом является то, что оба устройства Portal поставляются с поддержкой ассистента Alexa от Amazon. Несколько месяцев ходили слухи, что Facebook работает над собственной технологией голосовой связи, чтобы конкурировать с Amazon и Google. В конечном счете, однако, выбор пал на Alexa.

"Вероятно, это правильный выбор для Facebook. Голосовые помощники очень сложны и требуют многолетнего совершенствования, чтобы быть полезными - просто посмотрите на Bixby от Samsung. Вместо того, чтобы начинать с первого шага, Facebook вместо этого решил использовать самый зрелый продукт на рынке", - подчеркивает The Next Web.

Facebook Portal предлагается по цене $199, а Portal+ — $349. На данный момент гаджеты доступны для предварительного заказа в США. Поставки начнутся в ноябре.