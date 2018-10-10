Еще один игровой. Смартфон Asus ROG Phone выходит на международный рынок

Ориентированный на игры смартфон Asus ROG Phone будет доступен для покупки в магазинах США с 18 октября со стартовой ценой в $899.

Предварительный заказ на необычный гаджет уже открыт, пишет Mashable.

Asus ROG Phone построен на базе разогнанной версии Snapdragon 845 с пиковой частотой 2,96 ГГц. Оперативной памяти у новинки 8 ГБ, а флэш-памяти — 128 либо 512 ГБ. а левой грани предусмотрен двойной порт USB Type-C для подключения аксессуаров, также есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъем на нижней грани.

Основная камера тут сдвоенная с модулями разрешением 12 и 8 Мп, а у фронтальной разрешение составляет 8 Мп. Это та же самая конфигурация камеры, что и на модели Asus Zenfone 5.

Из игровых аксессуаров предлагаются док-станция Mobile Desktop Dock за $229,99. Геймпад ROG Gamevice Controller стоит $89,99. Контроллер WiGig Dock предлагается за $329,99. Также можно купить игровой чехол ROG Phone Case за $59,99.

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Версия телефона ROG на 512 Гб будет стоить $1099. Если покупать смартфон с аксессуарами, можно быстро достичь цены на достойный игровой компьютер.

Ранее НВ сообщало, что компания Huawei, третий по величине производитель телефонов в мире, готовит к выходу в 2018 году собственное устройство, предназначенное для мобильных игр. Президент подразделения потребительских продуктов Huawei Джим Сюй рассказал о планах по созданию телефона, ориентированного на игры, во второй половине 2018 года. Господин Сюй также сообщил, что Huawei выпустит гибкий телефон в 2019 году.