Еще и розовый. Google может выпустить смартфон Pixel 3 в необычных цветах

Предполагается, что Pixel 3 и Pixel 3 XL выйдут не только в черно-белой цветовой гамме. Google может выпустить новые гаджеты в мятном и розовом цветах.

Информацию о новых цветах обнаружили на официальной странице новых продуктов Google "Coming Soon", сообщает PhoneArena.

Кроме того, версия Mint была замечена в официальном тизере Google о предстоящих телефонах Pixel. Информация о модели Pink есть только в исходном коде одной из официальных страниц Google. Таким образом, Google вслед за Apple готовится представить по крайней мере одну яркую расцветку своего нового гаджета.

Сейчас нет подтверждения об официальных названиях этих цветовых схем, но, следуя шаблонам названий Google двух предыдущих поколений Pixel, можно с уверенностью предположить, что их назовут не просто "Mint" и "Pink".

Более ранние слухи упоминали, что модель Google Pixel 3 получит 5,5-дюймовый дисплей без выреза, а модель XL обзаведется 6,2 или 6.7-дюймовым экраном с огромным вырезом.

Внутри будет установлен топовый процессор Snapdragon 845, объем оперативной памяти составит 4 ГБ, а для хранения данных предусмотрено от 32 ГБ. По мнению инсайдеров, цены стартуют для Pixel 3 с $650. Компания Google уже отправила приглашения на мероприятие 9 октября, которое почти наверняка станет официальным анонсом Pixel нового поколения.