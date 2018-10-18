Электроапокалипсис. Электрические самокаты вызывают проблемы с парковкой и движением пешеходов в Калифорнии

Бум электрических самокатов затруднил движение по пешеходным дорожкам и создал проблему с парковкой в Сан-Франциско. В агентстве городского транспорта говорят, что компании, продающие электросамокаты, должны отвечать за обучение клиентов.

"Самокаты были нелегально припаркованы на автобусной остановке и преграждали путь пассажирам, которые выходили из транспорта", - рассказал Gizmodo сотрудник цветочного магазина в Сан-Франциско Сальвадор Рейносо.

Издание пишет, что на первой неделе пилотной годовой программы по развитию электрических самокатов в Сан-Франциско уже возникло несколько проблем.

Кроме неправильной парковки, владельцы двухколесного электротранспорта ездят по пешеходным дорожкам и мешают людям пройти.

В агентстве муниципального транспорта Сан-Франциско говорят, что компании, которые продают электросамокаты, несут ответственность за обучение правилам езды в городе и особым требованиям к парковке.

"Несоблюдение этих требований может привести к штрафу, конфискации транспорта или отзыву лицензии", - объяснил Gizmodo спикер агентства.

Компании-реализаторы самокатов заявляют, что они работают над предотвращением подобных случаев и даже внедряют специальные сигнальные технологии в свою продукцию.

Ранее в этом году, городские власти Сан-Франциско запретили передвижение электросамокатов из-за того, что несколько компаний-производителей выпустили их на улицы без соответствующего разрешения.

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