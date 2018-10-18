18 октября 2018, четверг

Электроапокалипсис. Электрические самокаты вызывают проблемы с парковкой и движением пешеходов в Калифорнии

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Электрические самокаты заполонили улицы Cан-Франциско

Электрические самокаты заполонили улицы Cан-Франциско

Бум электрических самокатов затруднил движение по пешеходным дорожкам и создал проблему с парковкой в Сан-Франциско. В агентстве городского транспорта говорят, что компании, продающие электросамокаты, должны отвечать за обучение клиентов.

"Самокаты были нелегально припаркованы на автобусной остановке и преграждали путь пассажирам, которые выходили из транспорта", - рассказал Gizmodo сотрудник цветочного магазина в Сан-Франциско Сальвадор Рейносо.

Издание пишет, что на первой неделе пилотной годовой программы по развитию электрических самокатов в Сан-Франциско уже возникло несколько проблем. 

Кроме неправильной парковки, владельцы двухколесного электротранспорта ездят по пешеходным дорожкам и мешают людям пройти.

В агентстве муниципального транспорта Сан-Франциско говорят, что компании, которые продают электросамокаты, несут ответственность за обучение правилам езды в городе и особым требованиям к парковке.

"Несоблюдение этих требований может привести к штрафу, конфискации транспорта или отзыву лицензии", - объяснил Gizmodo спикер агентства.

Компании-реализаторы самокатов заявляют, что они работают над предотвращением подобных случаев и даже внедряют специальные сигнальные технологии в свою продукцию.

Ранее в этом году, городские власти Сан-Франциско запретили передвижение электросамокатов из-за того, что несколько компаний-производителей выпустили их на улицы без соответствующего разрешения. 

 

Украина 2020. Экономика

Не пропустите! 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.

Попасть на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Гаджеты ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове