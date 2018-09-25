Эксперты назвали экран iPhone XS Max лучшим в истории

Аналитики лаборатории DisplayMate уверяют, что дисплей нового iPhone XS Max превосходит экраны всех остальных смартфонов.

Эксперты провели тесты на точность передачи цвета, яркость, калибровку экрана и другие показатели, сообщается на официальном сайте DisplayMate.

IPhone XS и iPhone XS Max являются вторым поколением флагманских смартфонов Apple с OLED-дисплеями , которые следуют за высоко оцененным iPhone X. По мнению аналитиков, iPhone XS Max имеет ряд заметных улучшений по сравнению с оригинальным iPhone X, включая более высокую яркость и более высокую абсолютную точность цвета.

Экран iPhone XS Max обладает абсолютной точностью цветопередачи в 0.8 JNCD. По этому показателю дисплей смартфона близок к идеальному и обходит предыдущего лидера рейтинга Galaxy Note 9. Максимальная яркость экрана iPhone XS Max - 660 нит. Это значительно больше, чем у большинства экранов OLED.

"Мобильные дисплеи часто используются при относительно ярком освещении, что вымывает насыщенность и контрастность изображения, снижая качество изображения и затрудняя просмотр или чтение экрана. Для использования в условиях высокой освещенности на дисплее требуется двойная комбинация высокой яркости экрана и низкой отражательной способности экрана - у iPhone XS Max есть оба этих свойства. Это чрезвычайно важно для чтения на экране, качества изображения и точности цвета", - подчеркивают эксперты.

Специалисты DisplayMate также выяснили, что в iPhone XS Max используется гибкая OLED-матрица, хотя сам экран плоский. Эта технология позволяет увеличить прочность экрана.

Также отмечается, что стекло iPhone XS Max Cover Glass более прочное и устойчивое к царапинам по сравнению с iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus, что обеспечивает более высокую устойчивость к поломке.

"Основываясь на наших лабораторных тестах и измерениях, мы считаем, что iPhone Xs Max заслужил премию DisplayMate Best Smartphone Display Award, получив самую высокую оценку А+. Характеристики экрана выше, чем у всех других конкурирующих смартфонов", - подчеркнул доктор Раймонд Сонейра, президент DisplayMate Technologies Corporation.