25 сентября 2018, вторник

Эксперты назвали экран iPhone XS Max лучшим в истории

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Дисплей iPhone XS Max назвали лучшим

Дисплей iPhone XS Max назвали лучшим

Аналитики лаборатории DisplayMate уверяют, что дисплей нового iPhone XS Max превосходит экраны всех остальных смартфонов.

Эксперты провели тесты на точность передачи цвета, яркость, калибровку экрана и другие показатели, сообщается на официальном сайте DisplayMate

IPhone XS и iPhone XS Max являются вторым поколением флагманских смартфонов Apple с OLED-дисплеями , которые следуют за высоко оцененным iPhone X. По мнению аналитиков, iPhone XS Max имеет ряд заметных улучшений по сравнению с оригинальным iPhone X, включая более высокую яркость и более высокую абсолютную точность цвета.

Экран iPhone XS Max обладает абсолютной точностью цветопередачи в 0.8 JNCD. По этому показателю дисплей смартфона близок к идеальному и обходит предыдущего лидера рейтинга Galaxy Note 9. Максимальная яркость экрана iPhone XS Max - 660 нит. Это значительно больше, чем у большинства экранов OLED.

"Мобильные дисплеи часто используются при относительно ярком освещении, что вымывает насыщенность и контрастность изображения, снижая качество изображения и затрудняя просмотр или чтение экрана. Для использования в условиях высокой освещенности на дисплее требуется двойная комбинация высокой яркости экрана и низкой отражательной способности экрана - у iPhone XS Max есть оба этих свойства. Это чрезвычайно важно для чтения на экране, качества изображения и точности цвета", - подчеркивают эксперты.

Специалисты DisplayMate также выяснили, что в iPhone XS Max используется гибкая OLED-матрица, хотя сам экран плоский. Эта технология позволяет увеличить прочность экрана.

Также отмечается, что стекло iPhone XS Max Cover Glass более прочное и устойчивое к царапинам по сравнению с iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus, что обеспечивает более высокую устойчивость к поломке.

"Основываясь на наших лабораторных тестах и измерениях, мы считаем, что iPhone Xs Max заслужил премию DisplayMate Best Smartphone Display Award, получив самую высокую оценку А+. Характеристики экрана выше, чем у всех других конкурирующих смартфонов", - подчеркнул доктор Раймонд Сонейра, президент DisplayMate Technologies Corporation.

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