Экспансия на Запад. Китайский бренд смартфонов OPPO выходит на европейский рынок

В Милане компания OPPO показала два новых смартфона для Европы, модели OPPO RX17 Pro и R1X Neo.

Помимо Италии, эти телефоны будут также доступны на таких рынках, как Италия, Франция, Испания и Нидерланды, пишет GizmoChina.

Новые смартфоны - это аналоги устройств R17 Pro и R17 Neo, которые доступны на рынке Китая. Таким образом, компания OPPO с двумя новыми моделями расширит свое присутствие на европейском рынке.

Оба смартфона оснащаются 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей) с небольшим каплевидным вырезом и интегрированным под экран сканером отпечатков пальцев. Дисплей занимает 91,5% передней панели.

OPPO RX17 Pro оснащается тройной основной камерой с сенсорами 12+20 Мп, а также датчиком TOF 3D, процессором Snapdragon 710, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Модель OPPO RX17 Neo получила двойную тыльную камеру 16+2 Мп, процессор Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 3600 мАч.

OPPO RX17 Pro и RX17 Neo оцениваются в 599 евро и 349 евро соответственно. Оба телефона будут доступны для покупки на европейских рынках начиная с 16 ноября. Несмотря на то, что R17 Pro был представлен в Китае в еще августе, продажи смартфона еще не начались. Недавний отчет показал, что китайский производитель будет продавать телефон лишь с 11 ноября, то есть старт продаж будет лишь немного раньше европейского.

Ранее НВ сообщало, что в первую пятерку компаний-производителей смартфонов в мире вошли китайские Xiaomi и OPPO. Xiaomi заняла 4 место, продав 34,3 млн гаджетов за квартал. OPPO сократила продажи на 2,1% в годовом выражении до 29,9 млн смартфонов, но при этом ее доля на рынке достигла 8,4% против 8,1% годом ранее.