07 ноября 2018, среда

Джентльмены предпочитают крипту. Hublot представила часы, которые можно купить только за биткоины

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Hublot запускает линейку часов, которые можно купить только за биткоины
Фото - Hublot

Hublot запускает линейку часов, которые можно купить только за биткоины

Швейцарский производитель часов выпустил новую модель, которую могут приобрести только обладатели криптовалют. Часы имеют символ биткоина на циферблате и стоят порядка $25 тыс.

Hublot запустил новую модель роскошных часов в линейке Big Bang, передает издание Engadget.

Версия Meca-10 P2P значительно отличается от своих швейцарских собратьев, прежде всего тем, что ее нельзя купить за обычные наличные или безналичные средства.

Компания приурочила выход модели к 10-летию существования самой известной криптовалюты - биткоин, и, соответственно, приобрести часы можно будет только за такие цифровые деньги.

Согласно Bloomberg, наручный аксессуар будет стоить около $25 тыс., или почти 4 биткоина по нынешнему курсу. 

Кроме символа биткоина на циферблате, Hublot также выгравирует на корпусе уникальный номер транзакции, который вы используете для перечисления криптовалюты за покупку часов. 

Еще одной тематической фишкой станет то, что компания выпустит всего 210 единиц таких часов, в соответствии с максимально возможным количеством биткоинов - 21 млн. Сообщается, что производитель уже получил заказы на все экземпляры лимитированной версии.

Чтобы предотвратить отмывание денег или сотрудничество с мошенниками, что характерно для криптосообщества, китайская компания OS Limited обеспечит процедуру покупки.

Уже к концу следующего года Hublot может разрешить покупать всю свою продукцию за криптовалюту.

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