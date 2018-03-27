Две камеры и аналог Face ID. Xiaomi презентовала безрамочный смартфон Mi MIX 2S

На презентации в Шанхае глава Xiaomi Лей Цзюнь представил новое поколение безрамочного смартфона Mi MIX.

Модель Mi MIX 2S получила процессор Snapdragon 845 и программный аналог технологии Face ID.

Презентация Xiaomi началась с официальных данных о росте продаж гаджетов компании в 2017 году. В прошлом году Xiaomi смогла продемонстрировать почти двукратный рост поставок (+96,9%), отгрузив 28,1 млн смартфонов и заняв 7% мирового рынка.

Также глава компании Xiaomi Лей Цзюнь подчеркнул рост лояльности китайских пользователей к бренду, а также напомнил о наградах за дизайн, который получило первое поколение смартфона Mi MIX. Этот смартфон даже получил место в экспозиции музея современного искусства в Париже. Также после предыдущего поколения Mi MIX у Xiaomi выросла женская аудитория.

Аппарат получил керамический корпус с алюминиевой рамкой. В отличие от первого поколения Mi MIX, новинка получила традиционный динамик. Поэтому, верхняя рамка гаджета смотрится немного больше, чем на предшественнике. Экран получил диагональ 5,99 дюйма, матрица выполнена по технологии IPS с разрешением Full HD+.

Смартфон на процессоре Snapdragon 845 получил в сервисе AnTuTu 217 тысяч баллов. Модель будет продаваться в трех модификациях — 64, 128 или 256 ГБ постоянной памяти. На презентации показывали версии в черном и белом цветах. Операционная система — Android с оболочкой MIUI 9.

Mi MIX 2S получил два модуля камеры, такие же, как в Mi Note 3. Камеры теперь расположены не по центру корпуса, а в левом верхнем углу. Оба модуля камеры - на 12 МП, Лей Цзюнь отдельно отметил марку модуля - Sony IMX363. Система смартфона получила навыки искусственного интеллекта: приложение камеры умеет распознавать объекты, подбирать параметры съемки для каждой сцены, сканировать документы.

Для демонстрации возможностей камеры Xiaomi пригласила двух фотографов, который провели фотосессию в Альпах. На презентации работы камеры Лей Цзюнь отдельно выделил работу камеры в условиях контрового света, а также показал снимки, которые сделал он сам на новый гаджет.

В одной из версий окантовка вокруг камеры получит золотое напыление. Такой вариант будет доступен только в черном цвете. По словам Лей Цзюня, подобная окантовка в белой версии Mi MIX 2S показалась инженерам неудачным решением.

Еще одной важной функцией камеры и смартфона Xiaomi Mi MIX 2S в целом стала поддержка искусственного интеллекта. В частности, размытие заднего фона теперь осуществляется при помощи искусственного интеллекта. К примеру, поддерживается динамичное, изменяемое боке.

Лей Цзюнь привел пример фотографии растения с поддержкой функции искусственного интелекта. Как уверяет глава Xiaomi, модуль ИИ распознал, что в объектив камеры попало растение-суккулент и изменил настройки съемки. Также ИИ понимает, что в объектив камеры попала, к примеру, презентация, и выделяет шрифт на снимках.

В профильном сервисе DXOMark камеры смартфона Xiaomi Mi Mix 2s набрали 97 баллов, что является третьим результатом на сегодня. Новый Флагман Xiaomi показал такой же результат в тестах, что и Apple iPhone X, уступив один балл Google Pixel 2 и два балла - Samsung Galaxy S9 Plus.

Отмечается, что впервые в смартфоне Xiaomi появилась поддержка беспроводной зарядки стандарта Qi. При этом емкость аккумулятора не изменилась по сравнению с Mi MIX 2.

В Китае цена младшей модификации устройства на 6/64 ГБ памяти составляет $527, 6/128 ГБ — $575. Версия с 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища оценена в $639, с 8 ГБ оперативки — в $750.