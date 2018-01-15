Две камеры для селфи. HTC представила безрамочный смартфон U11 EYEs

Компания HTC представила в Китае и Тайване смартфон HTC U11 EYEs с акцентом на поклонников селфи.

Интересно, что новый гаджет показывли одновременно на трех мероприятиях - в Пекине, Тайбэе и Гонконге, пишет Engadget.

Устройство выполнено в той же стилистике, что и U11 Plus и еще несколько аппаратов бренда. Новый смартфон функционирует под управлением операционной системы Android 7.1.2 с фирменной оболочкой Sense UI.

HTC U11 EYEs оснащается 6-дюймовым Super LCD3-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней стороне. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 652, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения. Слухи о выходе топовой версии с Snapdragon 660 не подтвердились.

HTC U11 EYEs имеет камеру на 12 Мп с технологией UltraPixel, как и в HTC U11. Она оснащена фазовым автофокусом, системой оптической стабилизации и максимальной диафрагмой f/1,7. Фронтальная камера двойная 5 Мп + 5 Мп с широким углом обзора. В ней есть режим красоты, HDR, запись видео в Full HD, а также присутствует возможность делать селфи в портретном режиме с эффектом боке.

Аккумулятор обладает емкостью 3930 мАч с технологией быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Для питания используется порт USB Type-C.

Продажи смартфона HTC U11 EYEs старуют 1 февраля 2018 года, а пока доступен предварительный заказ по цене около 504 долларов США. Аппарат представлен в трех цветовых решениях - черном, голубом и красном.