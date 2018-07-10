Друг наркомана. Зависимые от кокаина люди рассказали о неожиданной функции Apple Watch

Гаджеты вроде Apple Watch и Fitbit оказались очень полезны для отслеживания побочных эффектов приема наркотиков.

Эти устройства работают как монитор сердечных сокращений, предупреждая наркозависимых о проблемах с сердцем, пишет The Next Web.

"Мой сердечный ритм доходит до 150, как будто я бегу, как будто это действительно интенсивная физическая активность. В то время, если я нахожусь на действительно напряженной рабочей встрече, я могу приблизиться к 100 ударам в минуту", - рассказал журналистам зависимый от кокаина мужчина под псевдонимом Оуэн.

Для Оуэна, который выглядит как здоровый взрослый мужчина, средняя частота сердечных сокращений должна составлять приблизительно 60-100 ударов в минуту. Но в период бездействия его пульс достигает примерно 150. Эти сбои в сердечных ритмах вызывает кокаин.

У потребителей кокаина, даже случайных, смерть от передозировки обычно связана с инсультом, сердечными приступами и стенокардией - недостаточным кровоснабжением сердца. Все эти симптомы приводят к увеличению частоты сердечных сокращений.

Однако Оуэн делает все возможное, чтобы оставаться в безопасности. В этом ему помогает его Fitbit. В таком же использовании гаджетов признались и другие наркозависимые.

"Наркотики - это, по сути, единственная причина, по которой я ношу Fitbit. Я хочу иметь систему раннего предупреждения, когда мое сердце решит взорваться", - признается другой наркозависимый американец.

Apple и Fitbit не дали комментариев относительно такого использования своих гаджетов. Но, по-видимому, такое применение устройств выходит далеко за рамки внутреннего тестирования, отмечают американские СМИ.