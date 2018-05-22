Дональд Трамп использует для ведения блога незащищенный смартфон - СМИ

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Трамп игнорирует советы экспертов по безопасности смартфона
Фото: Official White House Photo

Трамп игнорирует советы экспертов по безопасности смартфона

Президент США Дональд Трамп использует два iPhone — один только для звонков, а второй — чтобы читать новости и пользоваться Twitter.

Эксперты называют такое решение отходом от практики его предшественников, который потенциально подвергает его риску потери данных, пишет Politico.

По словам официальных лиц администрации Трампа, президент, который полагается на мобильные телефоны, чтобы связываться со своими друзьями и миллионами подписчиков Twitter, отказался от усилий сотрудников по безопасности. В то время, как помощники призывают президента менять телефон для Twitter каждый месяц, Трамп сопротивляется и говорит, что это "слишком неудобно".

Эксперты по безопасности не проверяли телефон президента пять месяцев, утверждают источники издания. При этом они не уточняют, как Трамп поступает с телефоном для разговоров.

Хотя президент имеет право переопределять или игнорировать советы, предоставленные помощниками и консультантами по соображениям комфорта или удобства, "это может создать значительные риски для страны", отмечают эксперты.

Бывшие сотрудники Агентства национальной безопасности практически единодушны в своем согласии об опасностях, которые создают смартфоны, поскольку эти гаджеты уязвимы для взлома хакерами, которые хотели бы слушать разговоры президента или следить за его движениями.

"Иностранные противники, ищущие разведданные о США, неумолимы в стремлении к уязвимостям в сетях связи нашего правительства, и нет более популярной цели разведки, чем президент Соединенных Штатов", - сказал Нейт Джонс, бывший директор по борьбе с терроризмом в администрации Обамы.

Представители Белого дома США пока никак не комментируют эту информацию. Как отмечает Politico, все предшественники Трамп на этом посту не отказывались от возможности обезопасить свои телефонные переговоры.

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